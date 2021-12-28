تصريح مربك من طبيبة أمريكية: الكمامة القماشية مجرد زينة للوجه

الثلاثاء 28 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الاخبار

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مع استمرار تفشي أوميكرون، يقول بعض الخبراء إن الوقت قد حان لإعادة النظر في خيارات قناعك، خاصةً إذا كنت لا تزال ترتدي مجموعة متنوعة من الأقمشة.

قالت الدكتورة لينا وين، وهي طبيبة طوارئ وأستاذة زائرة للسياسة والإدارة الصحية في كلية معهد “ميلكن” للصحة العامة بجامعة جورج واشنطن: “الكمامات القماشية ليست أكثر من مجرد زينة للوجه.. لا مكان لها وسط تفشي أوميكرون”.

وأضافت: “نحتاج إلى ارتداء كمامة جراحية من ثلاث طبقات على الأقل”، يُعرف هذا باسم قناع الوجه القابل للتصرف ويمكن العثور عليه في معظم الصيدليات وبعض متاجر البقالة.

وتابعت: “يمكنك ارتداء الكمامة القماشية فوق ذلك، ولكن لا تكتفي بارتداء الكمامة القماشية وحدها”.

وأضافت واين أنه يجب ارتداء أقنعة KN95 أو N95 في الأماكن المزدحمة. والتي يمكن أن تكون رخيصة الثمن.

في الأشهر الأولى من الوباء لم يشجع خبراء الصحة عامة الناس من شراء أقنعة N95. لأن المتخصصون في الرعاية الصحية واجهوا نقصًا في معدات الحماية الشخصية.

واختتمت: “لقد مرت عدة أشهر منذ أن أصبح توريد N95s مشكلة”.