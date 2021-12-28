بطريقة مفاجئة السعودية ترجئ إطلاق استراتيجية الرياض 2030 طبيب يحذر من قدرة الشاي الساخن على مضاعفة مخاطر الإصابة بالسرطان السعودية توجه رسالة عاجلة إلى مجلس الأمن بعد "الأحداث الإجرامية الأخيرة بإسناد مقاتلات التحالف الجيش الوطني يستعد لتحرير 5 محافظات فارق الصرف بين صنعاء وعدن يتلاشى.. تعافي لافت للريال االيمني والدولار يقترب من الـ600 ريال بعد فضح المليشيات وضربهم 3 رحلات جوية للأمم المتحدة تهبط في مطار صنعاء في يوم واحد تفاصيل إصرار المليشيات الحوثية على تدمير معالم صنعاء وتغيير ديموغرافيتها وتحويل «بيت الثقافة» إلى معرض ملابس المليشيات الحوثية تحوّل أكبر ميادين صنعاء معرضاً لصور قتلاها بإنفاق المليارات رغم تساع المجاعة بعد كشف «التحالف» عن اختراق قيادتة زعيم المليشيات الحوثية يأمر بملاحقة «الخونة بعد ان توعد التحالف بقطف رؤوسهم.. الرعب يجتاح قيادات مليشيات الحوثي وحالة طوارئ غير معلنة
قال الدكتور فرهاد إسلامي، أحد الباحثين البارزين في جمعية السرطان الأمريكية (ACS)، رغم فوائد الشاي الصحية عديدة، إلا أن سوء تناوله يمكن أن يشكل مخاطر صحية.
وقال المختص إن شرب الشاي، الذي تتجاوز درجة حرارته 60 درجة مئوية، يمكن أن يضاعف مخاطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان.
أكد إسلامي أن شرب الشاي بكمية أكثر من 700 مل ودرجة حرارة تزيد عن 60 درجة كل يوم يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية للمري بنحو 90%، بحسب ما ذكر موقع "medikforum".
وبحسب الطبيب، يمكن أن نستنتج أن تناول أي مشروبات ساخنة، وليس الشاي فقط، يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه العواقب، وحث إسلامي أولئك الذين يشربون الشاي شديد السخونة على أن يتعودوا الانتظار حتى يبرد قليلا ويصبح دافئًا.
وأشار الخبير إلى أن تناول الشاي يجب أن ينحصر بأربعة أكواب يومياً فقط. مشيرا إلى أن "تناول الشاي بكثرة يمكن أن يسهم بخسارة العظام للكالسيوم مما يهدد ترققها".
وأضاف: "هذا الخطر يحدث عند أولئك الذين لديهم حب مفرط للشاي ويشربون أكثر من عشرة أكواب يوميًا، حيث يحتوي هذا المشروب على مادة التانينات التي يمكن أن تتداخل مع امتصاص الحديد، مما قد يؤدي إلى نقص الحديد في الجسم"