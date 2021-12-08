الفرق الهندسة تكشف عن حقل ألغام للمليشيات على مساحة 700 متر بمناطق زراعية

الأربعاء 08 ديسمبر-كانون الأول 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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اكتشفت فرق الهندسة التابعة للقوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، امس الثلاثاء، حقل ألغام جديدا من مخلفات الميليشيات الحوثية، وذلك أثناء عملها في تطهير منازل المواطنين في إحدى المناطق المحررة حديثاً جنوب مديرية الجراحي بمحافظة الحديدة، غربي البلاد.

وأفاد إعلام القوات المشتركة، أن اكتشاف شبكة ألغام داخل منازل مواطنين في منطقة القضيبة جنوب الجراحي، أمس الاثنين، قاد الفريق الهندسي خلال الساعات الماضية إلى اكتشاف حقل ألغام في محيط القرية يمتد من الخبوت إلى مزارع مواطنين وصولاً إلى داخل القرية على مساحة أكثر من 700 متر مربع.

وأوضح أن الفريق الهندسي باشر على الفور بنزع وتفكيك الألغام، ولا يزال العمل جاريا بوتيرة عالية.

تفكيك ألغام حوثية ولفت إلى أن "حقل الألغام مزروع بطريقة هندسية تضمن تفخيخ المساحة المستهدفة بالكامل، الأمر الذي يوضح مدى إجرام الميليشيات الحوثية بحق المواطنين وتعمدها زراعة أدوات الموت في كل مكان دون تفريق بين مناطق عسكرية ومدنية".

ووزع الإعلام العسكري للقوات المشتركة فيديو يوثق لحظة البدء في نزع وتفكيك الحقل.

وكان ذات الفريق الهندسي اكتشف مؤخراً شبكات ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي داخل جامع ومدارس ومنازل مواطنين فضلاً عن حقول الألغام في المزارع بمدينة حيس وجنوب الجراحي بينها حقل ألغام فردية محرمة دولياً بموجب اتفاقية أوتاوا.