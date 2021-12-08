معارك طاحنة اليوم الثالث على التوالي وخسائر فادحة للمليشيات وطيران التحالف يدمر ثكنات عسكرية كبيرة

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تخوض قوات الجيش الوطني، بإسناد من طيران ، لليوم الثالث على التوالي، معارك عنيفة مستمرة لدحر الميليشيات الحوثية الإيرانية على امتداد جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.
وقال المركز الإعلامي للجيش الوطني، الثلاثاء، إن العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية سقطوا بين قتيل وجريح بنيران الجيش والمقاومة الشعبية وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في مواقع متفرقة جنوب محافظة مأرب .
وأكد مصدر عسكري، أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بعدة غارات جوية تجمعات ومواقع متفرقة للميليشيات جنوب محافظة مأرب، وأسفر عن تدمير 7 آليات ومعدات قتالية تابعة للميليشيات، فيما أعطبت مدفعية الجيش 3 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها بين قتيل وجريح.
ونشر المركز، مقطع فيديو للحظات استهداف ثكنات ميليشيات الحوثي وتدمير آلياتها من قبل طيران التحالف في الجبهات الجنوبية لمأرب.
كما نشر فيديو لجانب من المعارك التي تخوضها قوات الجيش والمقاومة الشعبية ضد عناصر ميليشيات الحوثي في جبهات جنوبي مأرب