فيفا تعلن اسماء المرشحين لجائزة الأفضل في العالم لعام 2021

الثلاثاء 23 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) القوائم المختصرة للمرشحين لجائزة الأفضل عن عام 2021.

وضمت القوائم: جائزة أفضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل مدرب للرجال وأفضل مدرب للسيدات وأفضل حارس مرمى وأفضل حارسة مرمى.

وضمت قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة/ باريس سان جيرمان الفرنسي) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد الإنجليزي) والبرازيلي نيمار (باريس سان جيرمان) والفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

كما ضمت القائمة أيضا الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني) والبلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي) والنرويجي إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند الألماني) والإيطالي جورجينو (تشلسي الإنجليزي) والفرنسي نغولو كانتي (تشلسي) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ الألماني).

أما قائمة أفضل حارس مرمى فضمت البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول) والإيطالي جيانلويغي دوناروما (ايه سي ميلان الإيطالي/ باريس سان جيرمان) والسنغالي إدوارد ميندي (تشلسي) والألماني مانويل نوير (بايرن ميونخ) والدنماركي كاسبر شمايكل (ليستر سيتي الإنجليزي).

وفي فئة المدربين، ضمت القائمة: الإيطالي أنتونيو كونتي (إانترناسيونالي الإيطالي/ توتنهام الإنجليزي) والألماني هانزي فليك (بايرن ميونخ/ المنتخب الألماني) والإسباني بيب غوارديولا (مانشستر سيتي) والإيطالي روبرتو مانشيني (المنتخب الإيطالي) والأرجنتيني دييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد الإسباني) والألماني توماس توخيل (تشلسي) والأرجنتيني ليونيل سكالوني (المنتخب الأرجنتيني).

وقال (الفيفا) إنه سيكون بمقدور الجماهير التصويت حتى نهاية 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن القائمة النهائية التي تضم 3 مرشحين في مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، على أن يتم تتويج الفائزين في حفل في 17 يناير المقبل أيضا.

وحصل البولندي ليفاندوفسكي على جائزة أفضل لاعب عن عام 2020، بعد أن تفوق على الأرجنتيني ميسي والبرتغالي رونالدو واللذين وصلا معه للقائمة النهائية، فيما فاز بها ميسي عام 2019.