شاهد.. ليفربول يحتفي بهدف صلاح الرائع بعد هجمة نادرة استغرقت 11 ثانية فقط!

الأحد 21 نوفمبر-تشرين الثاني 2021 الساعة 06 مساءً / مارب برس- وكالات

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نشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي مقطع فيديو للهدف الرائع الذي سجله نجمه المصري محمد صلاح في شباك أرسنال ضمن الجولة الـ12 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز أمس السبت.

وجاء هدف صلاح بعد هجمة نموذجية متقنة شارك فيها 5 لاعبين استغرقت 11 ثانية فقط، بدأها حارس "الريدز" البرازيلي أليسون بيكر بتمرير الكرة لزميله اليوناني كونستانتينوس تسيميكاس الذي مررها بلمسة واحدة برأسه إلى زميله البرتغالي ديوغو جوتا الذي مررها برأسه أيضا إلى زميله ساديو ماني لينطلق بها النجم السنغالي مسرعا حوالي 10 أمتار باتجاه مرمى "المدفعجية" قبل أن يمررها على طبق من ذهب لصلاح الذي أرسلها بقدمه اليمنى لمعانقة الشباك.

يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة "الريدز" برباعية نظيفة حملت توقيع كل من ماني وجوتا وصلاح والياباني تاكومي مينامينو في الدقائق 39 و52 و73 و77 على التوالي.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة وصعد إلى وصافة الترتيب متأخرا بأربع نقاط عن المتصدر تشيلسي، فيما توقف رصيد أرسنال عند 20 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

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