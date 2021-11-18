اعدامات جماعية ترتكبها المليشيات بمحافظة الحديدة.. حقوق الإنسان توجه نداء عاجلا والإتحاد الأوروبي يدعو للتحقيق تعيين دبلوماسي مخضرم سفيرا جديدا للولايات المتحدة الأمريكية في اليمن.. من هو؟ شركة MTN تعلن خروجها من اليمن النيابة العامة في الكويت تأمر بحبس 18 مشتبها في قضية تمويل مليشيات حزب الله اعتقال 100 مهاجر حاولوا عبور الحدود بين بولندا وبيلاروسيا موقع سري ثمين استهدفه الطيران.. التحالف يكشف نتائج عملية جوية واسعة شملت 4 محافظات لأول مرة في تاريخه.. نادي فحمان أبين بطلا للدوري اليمني والصقر ثالثا خلف وحدة صنعاء أمريكا ودول الخليج في بيان مشترك حول البرنامج النووي الإيراني مبعث قلق كبير الأمم المتحدة: على الحوثي الإفراج فورا عن موظفينا انفجارات عنيفة تهز قاعدة الديلمي في صنعاء ومصادر تكشف التفاصيل
أعلنت وزارة الدفاع البولندية اعتقال قوات الأمن، حوالي 100 مهاجر حاولوا عبور الحدود مع بيلاروسيا، ليل الأربعاء.
وأفادت الوزارة أن "الأجهزة البولندية اعتقلت مجموعة من حوالى 100 مهاجر". واتهمت بيلاروسيا بأنها "أرغمت مهاجرين على رشق الجنود البولنديين بالحجارة لتحويل انتباههم"، مشيرة إلى أن "محاولة عبور الحدود جرت على مسافة بضع مئات الأمتار من المكان".
وبثت الوزارة مقطع فيديو يظهر فيه جنود بولنديون يحيطون بمجموعة كبيرة من المهاجرين الجالسين أرضا ليلا في غابة قرب سياج من الأسلاك الشائكة.
ويحتشد آلاف المهاجرين يتحدرون بمعظمهم من الشرق الأوسط، منذ أيام وسط درجات حرارة تحت الصفر على حدود بيلاروسيا مع بولندا على أمل الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.
ويتهم الغرب بيلاروسيا بتدبير موجة الهجرة منذ الصيف ردا على العقوبات الغربية المفروضة عليها لقمعها حركة معارضة شهدتها عام 2020 بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل.
وترفض وارسو وكذلك دولتان أوروبيتان أخريان مجاورتان لبيلاروسيا هما ليتوانيا ولاتفيا، استقبال هؤلاء المهاجرين.