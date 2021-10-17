ناطق الجيش يفضح زيف الانتصارات الحوثية في جبهات «مأرب»ويشيد بصقور التحالف

الأحد 17 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 992

أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي اليوم الاحد ، أن قوات الجيش أحبطت كل هجمات المليشيا الحوثية الإيرانية، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، في مختلف جبهات محافظة مأرب.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت"عن العميد مجلي قولة بأن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، استخدمت تكتيكات تنوعت بين العمليات الهجومية، والاغارات، والالتفافات، والتي أوقعت مئات العناصر من المليشيا ما بين قتيل وجريح.

ولفت إلى أن قوات الجيش أحبطت كل هجمات المليشيا التي حاولت من خلالها التقدم في جبهات المحافظة، لا سيما جبهات الكسارة والمشجح، وجنوب المحافظة.

كما أكد أن مليشيا الحوثي تواصل حصارها للمدنيين في مديرية العبدية، واستهداف قراها بقصفها الصاروخي العشوائي متبعة سياسة الأرض المحروقة.

وأشاد ناطق القوات المسلحة، بدور مقاتلات تحالف دعم الشرعية، التي تستهدف تجمعات وتعزيزات المليشيا الحوثية، وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والآليات القتالية.