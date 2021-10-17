ضجة في إسرائيل بعد سفر نائبة بالكنيست إلى الإمارات إيران تعلن عن خطوة هي الأولى من نوعها منذ سنوات للتقارب مع السعودية ناطق الجيش يفضح زيف الانتصارات الحوثية في جبهات «مأرب»ويشيد بصقور التحالف الحكومة ”الشرعية“ تنفي سقوط كامل ”العبدية“ وتتهم الحوثيين بـ”إبادة جماعية“ مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تحرق منازل المواطنين بعدن تركيا تتجه نحو القارة السمراء و أردوغان يحدد أهدافه فيها الفنانة السورية الشهيرة التي عضها كلب في عاصمة عربية توقف مباراة نيوكاسل وتوتنهام بسبب أزمة صحية عاجل | من بينها إيقاف التحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية.. اجتماع مشترك للحكومة والبنك المركزي يقر حزمة من الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملة الوطنية ماذا تعرف عن الجزر اليماني الذي ينصح به الأطباء
أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي اليوم الاحد ، أن قوات الجيش أحبطت كل هجمات المليشيا الحوثية الإيرانية، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، في مختلف جبهات محافظة مأرب.
ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت"عن العميد مجلي قولة بأن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، استخدمت تكتيكات تنوعت بين العمليات الهجومية، والاغارات، والالتفافات، والتي أوقعت مئات العناصر من المليشيا ما بين قتيل وجريح.
ولفت إلى أن قوات الجيش أحبطت كل هجمات المليشيا التي حاولت من خلالها التقدم في جبهات المحافظة، لا سيما جبهات الكسارة والمشجح، وجنوب المحافظة.
كما أكد أن مليشيا الحوثي تواصل حصارها للمدنيين في مديرية العبدية، واستهداف قراها بقصفها الصاروخي العشوائي متبعة سياسة الأرض المحروقة.
وأشاد ناطق القوات المسلحة، بدور مقاتلات تحالف دعم الشرعية، التي تستهدف تجمعات وتعزيزات المليشيا الحوثية، وتكبدها خسائر كبيرة في الأرواح والآليات القتالية.