تعرف على «أبو الشهداء» الذي لحق بأبنائه الأربعة في العبدية

الثلاثاء 12 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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استشهد الشيخ ناصر السعيدي أحد مشايخ مأرب ، ليلحق بأولاده الأربعة الذين استشهدوا، خلال الحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية الإرهابية على مديرية العبدية.

كان السعيدي قد فقد أولاده الأربعة «البراء، المنذر، معاذ، أنس»، الذين استشهدوا في ذات المديرية منذ أسابيع.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قد وجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الاممي والأمريكي لوقف جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران بحق المدنيين في مديرية العبدية بمحافظة مأرب بعد فرضها حصارا غاشما عليها.