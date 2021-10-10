الموت يفجع الديوان الملكي السعودي ويصدر بيان نعي

الأحد 10 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، عن وفاة الأمير عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.

وأصدر الديوان بيانا قال فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى، صاحب السمو الأمير عبد الله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الأحد، بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".