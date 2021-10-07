مصرع ثلاث قيادات حوثية بارزة من صعدة في جبهات مأرب

الخميس 07 أكتوبر-تشرين الأول 2021 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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لقيت ثلاث قيادات عسكرية تابعة لمليشيا الحوثي الايرانية ،مصرعها في جبهات مأرب الجنوبية، خلال الايام الماضية.

والقادة الثلاثة الحوثيون ينتحلون رتبة عميد، هم من المقربين لزعيم المليشيات عبدالملك الحوثي ،وجميعهم من صعدة، لقوا مصرعهم في المعارك الدائرة بجبهات مأرب الجنوبية مع عدد من مرافقيهم وهم:

المنتحل صفة عميد : علي احمد حسين مهدي، المؤيد "ابو زينب".

المنتحل صفة عميد : ماجد هجوان يحي مطلق هجوان زايد. - محافظة صعدة - ، قائد ما يسمى باللواء 139 مشاه .

المنتحل صفة عميد : أمين ضيف الله الوادي -صعدة -حيدان.

ونشر الحوثيون صورا للقتلى الثلاثة عليها بعض المعلومات عنهم.