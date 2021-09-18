الوجبة الخفيفة الاكثر محاربة وقضاء على الالتهابات

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تعتبر المكسرات من الوجبات الخفيفة والسريعة ذات الفوائد الكبيرة، حيث يتم تقديمها غالبا إلى جانب بعض المشروبات الساخنة والباردة وتقدم للضيوف. وتتميز المكسرات بأنها لذيذة وصحية ويمكن تناولها ببساطة أثناء التنقل والرحلات وخلال فترات العمل الشاق،
حيث لا تحتاج إلى وقت لتحضيرها وسهلة الحمل. وتقدم العديد من المكسرات فوائد غذائية كبيرة جدا بالإضافة إلى نكهتها الميزة، مثل الكاجو الذي له فوائد جيدة جدا على القلب والضغط، وتقدم بعض المكسرات فوائد مضادة للأكسدة التي لها خصائص مضادة للالتهابات. حيث تساعد مضادات الأكسدة في حمايتنا من الإجهاد التأكسدي
، وهو الأمر الذي يساهم بتدمير الخلايا ويؤجج الالتهاب. أفضل المكسرات لمحاربة الالتهابات سلط المقال المنشور في مجلة "Eat This, Not That" الأمريكية تحت عنوان (المكسرات رقم 1 لمحاربة الالتهاب)، الضوء على أحد المكسرات الشائعة جدا، حيث أكد الخبراء أنها تلعب دورا رئيسا في محاربة الالتهاب. وتعتبر ثمرة الجوز، بمثابة ثمرة قابلة للأكل تنتمي لإحدى أشجار من جنس الجوزيات،
خاصة الجوز الفارسي الجوز الملكي، لكن ثمرتها الجافة تصنف كمكسرات. وبحسب الخبيرة صموئيل: "ما يميز الجوز عن باقي المكسرات أنه يحتوي على أعلى نسبة ALA (حمض ألفا لينولينيك)،.
وهو من أصناف أحماض أوميغا 3 الدهنية، ولهذا المركب تأثيرات قوية جدا مضادة للالتهابات". بالإضافة إلى ذلك، توضح الخبيرة أن "الجوز هو أيضا مصدر غني جدا بالفيتامينات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين هـ والمغذيات النباتية الأخرى مثل الأحماض الفينولية والعفص والفلافونويدات".