بعد سنوات من التكتم والسريه في هجمات 11سبتمبر وثيقة تؤكد لا دلائل على تورط السعودية طيران التحالف يحصد مجاميع للمليشيات الحوثية في جبهات مأرب بعد كسر هجوم لهم على مواقع المشجح الحكومة اليمنية تحمل المليشيات الحوثية مسؤولية تعقيد الوضع الإنساني في اليمن دعوات يمنية لتجميد استوكهولم بعد استهداف المليشيات الحوثية لميناء المخا كتائب القسام تزف بشرى لأسرى جلبوع بعد اعتقالهم إعلامية الإصلاح تعلن تدشينها اليوم الأحد تظاهرة إعلامية إحتفاء بالذكرى ال13لتأسيس الحرب رونالدو يكشف سر "مسرح الأحلام" بعد إحراز هدفين في مباراته الأولى مع الشياطين الحمر أماكن «سامة» في البطيخ.. احذر منها محافظ شبوة ”بن عديو“ يبعث برقية لمحافظ حضرموت ”فرج البحسني“ يطالبه بوقف ”التعسفات“ "واتساب" تقدم نسخ احتياطية مشفرة في السحابة
حملت الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية المسؤولية عن تعقيد الوضع الإنساني في البلاد، كما شددت على أنها تطمح إلى إحلال السلام مع الانقلابيين وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.
التصريحات اليمنية جاءت على لسان كل من وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك، والمندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، وذلك بالتزامن مع أول إحاطة يقدمها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ أمام مجلس الأمن منذ تسلمه مهامه خلفاً لمارتن غريفيث.
وذكرت المصادر الرسمية أن بن مبارك استعرض، أمس (السبت)، في العاصمة السويدية استوكهولم، مع السفراء العرب المعتمدين لدى مملكة السويد، تطورات الأوضاع السياسية في بلاده، وآفاق الحل السياسي، ورؤية الحكومة لتحقيق سلام عادل شامل وفقاً للمرجعيات الثلاث.
وتعني الحكومة اليمنية بالمرجعيات الثلاث المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار (2216).
وبحسب ما نقلته المصادر الرسمية، أشار الوزير اليمني إلى أهمية تنسيق التحرك الدبلوماسي بين السفارات العربية في بلدان الاعتماد في مواجهة المشروع الإيراني التخريبي وأدواته الذي قال إنه «يهدف إلى نشر الفتن والفوضى، وزعزعة الأمن والاستقرار، وتمزيق النسيج الاجتماعي في المجتمعات العربية».
وفي السياق نفسه، اتهم المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بتعقيد الوضع الإنساني من خلال فرض الجبايات والضرائب والجمارك المضاعفة على التجار والمستوردين، مما يتسبب في ارتفاع أسعار الغذاء، وخلق الأزمات، بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية