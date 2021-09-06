تفاصيل مثيرة لعملية هروب ناجح من السجون الإسرائيلية تربك تل أبيب

الإثنين 06 سبتمبر-أيلول 2021 الساعة 07 مساءً / مارب برس - وكالات

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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل إضافية حول عملية الهروب الناجحة التي نفذها ستة أسرى من سجن جلبوع. وذكرت مواقع إسرائيلية أن المكان الذي حرر منه الأسرى أنفسهم، عبارة عن حفرة حفروها من داخل السجن،

واللافت أن بعض المزارعين اكتشفوها قبل أيام، إلا أنهم لم يكترثوا بها. القناة "12" الإسرائيلية، وصفت العملية بالخطيرة، وقالت إن حفر النفق استمر عدة سنوات.

وأضافت أن الأسرى حفروا داخل المرحاض في زنزانتهم، ما أوصلهم إلى مجارير الصرف الصحي، إلى أن اخترقوا الأرض الخارجية للسجن وحفروا دائرة صغيرة مكنتهم من الفرار واعتناق الحرية. وأوضحت أن العملية وقعت داخل الجناح رقم 2 الذي يقع قرب السياج الخارجي لسجن جلبوع، شديد الحراسة.

التفصيل الأبرز وغير المؤكدة الذي نقلته صحف إسرائيلية، هو أن 6 سيارات فلسطينية كانت بانتظار الأسرى قريبًا من السجن لحظة هروبهم، وهي التي أقلتهم إلى جهة غير معلومة.

وبنى الاحتلال سجن جلبوع عام 2004، ويقع شمال فلسطين المحتلة، وهو من السجون المصنفة بأنها شديدة الحراسة والتحصين.

وذكرت قناة "كان" العبرية أن هناك تخوفات من تمكّن الأسرى الستة من دخول مناطق السلطة الفلسطينية. وفي وقت لاحق، أشارت القناة نقلا عن مصادر أمنية، إلى أن "زكريا الزبيدي انتقل أمس، إلى الزنزانة التي تم الهروب منها بناء على طلبه".