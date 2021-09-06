تفاصيل مثيرة لعملية هروب ناجح من السجون الإسرائيلية تربك تل أبيب ناشطة سعودية تتسبب صديقاتها في تدمير حياتها الشخصية واسمها يتصدر محرك البحث قوقل ومواقع التواصل ”حفرة مجاري“ ام ”مخبأ سري“ للحوثيين؟.. ” حفرة غامضة“ تبتلع 3 سيارات جنوب العاصمة صنعاء مطلب صلاح الخيالي من أجل التمديد مع ليفربول.. كشف الحقيقة على خطى ميليشيا الحوثي.. مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تفرض جبايات تحت مسمى ”الدعم الأمني والعسكري“ المكتب السلطاني العماني يبلغ الحكومة ”الشرعية“ موقفاً واضحاً من ”وحدة اليمن“ رجل يربح 3.7 مليار دولار في يوم واحد! الريال يعاود الانهيار في عدن والفارق يتسع مع صنعاء «أسعار الصرف الآن» الأرصاد تحذر المواطنين وتتوقع استمرار هطول الأمطار على عدة محافظات أول صورة للمدانيين في قضية قتل الأغبري قبل لحظات من تنفيذ حكم الإعدام
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، تفاصيل إضافية حول عملية الهروب الناجحة التي نفذها ستة أسرى من سجن جلبوع. وذكرت مواقع إسرائيلية أن المكان الذي حرر منه الأسرى أنفسهم، عبارة عن حفرة حفروها من داخل السجن،
واللافت أن بعض المزارعين اكتشفوها قبل أيام، إلا أنهم لم يكترثوا بها. القناة "12" الإسرائيلية، وصفت العملية بالخطيرة، وقالت إن حفر النفق استمر عدة سنوات.
وأضافت أن الأسرى حفروا داخل المرحاض في زنزانتهم، ما أوصلهم إلى مجارير الصرف الصحي، إلى أن اخترقوا الأرض الخارجية للسجن وحفروا دائرة صغيرة مكنتهم من الفرار واعتناق الحرية. وأوضحت أن العملية وقعت داخل الجناح رقم 2 الذي يقع قرب السياج الخارجي لسجن جلبوع، شديد الحراسة.
التفصيل الأبرز وغير المؤكدة الذي نقلته صحف إسرائيلية، هو أن 6 سيارات فلسطينية كانت بانتظار الأسرى قريبًا من السجن لحظة هروبهم، وهي التي أقلتهم إلى جهة غير معلومة.
وبنى الاحتلال سجن جلبوع عام 2004، ويقع شمال فلسطين المحتلة، وهو من السجون المصنفة بأنها شديدة الحراسة والتحصين.
وذكرت قناة "كان" العبرية أن هناك تخوفات من تمكّن الأسرى الستة من دخول مناطق السلطة الفلسطينية. وفي وقت لاحق، أشارت القناة نقلا عن مصادر أمنية، إلى أن "زكريا الزبيدي انتقل أمس، إلى الزنزانة التي تم الهروب منها بناء على طلبه".