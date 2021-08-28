التحالف يعلن عن إحباط هجوماً عدائي وشيك بطائرة مسيرة و مفخخة بتجاه المملكة انفجار عنيف يهز محافظة الضالع وأنباء عن قتلى وجرحى ومصادر تكشف الأسباب مقاتلات الجيش الأمريكي توجه ضربه موجعة لداعش في أفغانستان ردا على هجوم كابول تقني يكشف عن ميزة جديدة لتطبيق «واتساب» تتعلق بالرد على الرسائل لماذا قرر المركز الألماني الدولي سحب "الدكتوراه الفخرية" من محمد رمضان؟ النفط يسجل أعلى مكاسب أسبوعية في أكثر من عام قبل إعصار "إيدا" حزب ”الاصلاح“ اليمني يشارك في مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني ويرفض التوظيف السياسي لفيروس كورونا موعد الظهور الأول لرونالدو مع مانشستر يونايتد بعد عودته للفريق خطوة طال انتظارها..الحكومة «الشرعية» تتحرك لملاحقة القيادات «الحوثية» الذين يتواجدون خارج «اليمن» هل يسهم مجلس التعاون في انتشال اليمن من أزمته الاقتصادية؟.. تقرير
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم (السبت)، اعتراض الدفاعات الجوية
السعودية وتدميرها طائرة مسيّره مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط (جنوب السعودية).
وأشار «التحالف» إلى استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين
والأعيان المدنية، مؤكداً أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية