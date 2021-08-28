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التحالف يعلن عن إحباط هجوماً عدائي وشيك بطائرة مسيرة و مفخخة بتجاه المملكة

السبت 28 أغسطس-آب 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار
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 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم (السبت)، اعتراض الدفاعات الجوية

 السعودية وتدميرها طائرة مسيّره مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط (جنوب السعودية).

وأشار «التحالف» إلى استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين

 والأعيان المدنية، مؤكداً أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية

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