التحالف يعلن عن إحباط هجوماً عدائي وشيك بطائرة مسيرة و مفخخة بتجاه المملكة

السبت 28 أغسطس-آب 2021 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

عدد القراءات 130

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم (السبت)، اعتراض الدفاعات الجوية

السعودية وتدميرها طائرة مسيّره مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط (جنوب السعودية).

وأشار «التحالف» إلى استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمد استهداف المدنيين

والأعيان المدنية، مؤكداً أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية