الجيش الوطني يعلن عن تدمير 75% من قدرات الحوثي في جبهات مأرب وتحقق السيطرة على الأرض وتقدمات في مواقع جديدة

الأحد 20 يونيو-حزيران 2021 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، العميد عبده مجلي، اليوم أن الجيش الوطني تمكن وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، خلال الأيام الماضية من تدمير 75% من القدرات القتالية للميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، التي حشدتها على محافظة مأرب.

وأكد العميد مجلي، في إيجاز صحافي، أن قوات الجيش الوطني تحقق السيطرة على الأرض بتحرير مواقع هامة وقطع طرق الإمداد عن الميليشيات والتصدي لكل التسللات والهجمات المعادية، في مختلف جبهات القتال في مأرب والجوف، مشيراً إلى أن قوات الجيش في جبهات محافظة مأرب تواصل العمليات الدفاعية والهجومية وبطرق وأساليب تكتيكية كبدت العناصر الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية " نفذ العديد من الطلعات والغارات الجوية والتي بضربات ناجحة دمرت عشرات العربات والمدرعات والأطقم والآليات والدبابات وتعزيزات الميليشيات الحوثية الانقلابية في جبهات المشجح والكسارة وجبل مراد وصرواح".

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية للجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة متفجرة في جبل مراد وطائرة أخرى على مشارف مدينة مأرب كان الهدف منها استهداف المدنيين والأعيان المدنية.