تفاصيل أخطر حملة تجنيد للمليشيات الحوثية تستهدف 12ألف من الأطفال والمراهقين في 8 محافظات الجيش الوطني يعلن عن تدمير 75% من قدرات الحوثي في جبهات مأرب وتحقق السيطرة على الأرض وتقدمات في مواقع جديدة تفاصيل عملية عسكرية للمليشيات الحوثية في جبهات مأرب والجوف وكيف تعامل معها الجيش الوطني الإمارات تعلن وبشكل مفاجئ تعليق دخول الطيران والقادمين من 3دول في العالم أول رد رسمي لإثيوبيا على اتهام صادر من أوروبا الحوثيون يستهدفون المملكة بـ 17 طائرة مُسيّره والتحالف يعلن النتائج إيران :مستعدون لإرسال سفيرنا إلى الرياض غداً الإمارات الأولى.. دول خليجية تتسابق على تهنئة رئيس إيران الجديد المتهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية السودان أول المتأهلين من الملحق لنهائيات كأس العرب 2021 الحوثيون يعلنون إدراج الأمم المتحدة وأمينها العام «غوتيريش»على قائمة خصومهم الى جانب دول التحالف
أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، العميد عبده مجلي، اليوم أن الجيش الوطني تمكن وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، خلال الأيام الماضية من تدمير 75% من القدرات القتالية للميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، التي حشدتها على محافظة مأرب.
وأكد العميد مجلي، في إيجاز صحافي، أن قوات الجيش الوطني تحقق السيطرة على الأرض بتحرير مواقع هامة وقطع طرق الإمداد عن الميليشيات والتصدي لكل التسللات والهجمات المعادية، في مختلف جبهات القتال في مأرب والجوف، مشيراً إلى أن قوات الجيش في جبهات محافظة مأرب تواصل العمليات الدفاعية والهجومية وبطرق وأساليب تكتيكية كبدت العناصر الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.
وأضاف أن طيران تحالف دعم الشرعية " نفذ العديد من الطلعات والغارات الجوية والتي بضربات ناجحة دمرت عشرات العربات والمدرعات والأطقم والآليات والدبابات وتعزيزات الميليشيات الحوثية الانقلابية في جبهات المشجح والكسارة وجبل مراد وصرواح".
وأشار إلى أن الدفاعات الجوية للجيش الوطني تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة متفجرة في جبل مراد وطائرة أخرى على مشارف مدينة مأرب كان الهدف منها استهداف المدنيين والأعيان المدنية.