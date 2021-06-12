إتمام صفقة تبادل للأسرى بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية بالضالع

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قالت مصادر محلية في محافظة الضالع أن وساطة نجحت يوم أمس الجمعة بين الجيش الوطني والمليشيات الحوثية والتي قادها عدد من الوجهات الاجتماعية وفي مقدمتهم صلاح الشعباني وجوهرة ربيد في إبرام صفقة تبادل للأسرى بين أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة مريس وبين مليشيا الحوثي الإرهابية...
ونجحت الصفقة في الإفراج عن سته أسرى وإستلام ٢٣ جثة شهيد للجيش الوطني من أفراد اللواء 83مدفعية واللواء الرابع إحتياط والقوات الخاصة مقابل سته أسرى من صفوف المليشيات الحوثية.
وتمت عملية التبادل للأسرى على طريق مديرية ماوية م/تعز مع مديرية الأزارق م/الضالع.. ووصول أسرانا الى مريس بسلامة الله وحفظه.. .