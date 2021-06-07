بعد تهديد حماس..وزير الدفاع الإسرائيلي يتخذ قرارا حاسما بشأن مسيرة الإعلام

الإثنين 07 يونيو-حزيران 2021 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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اتخذ وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يوم السبت، قرارا حاسما بشأن "مسيرة الأعلام" المقررة يوم الخميس المقبل.

وذكرت "صحيفة يديعوت أحرونوت" العبرية أن غانتس قرر عدم إجراء مسيرة الأعلام في هذا التوقيت.

وأفاد "الموقع الإلكتروني العبري مفزاك لايف" بأن غانتس قد أجرى مداولات أمنية وعسكرية في وقت لاحق من اليوم، تتعلق بمدى سماح الشرطة والجيش الإسرائيليين بتنظيم "مسيرة الأعلام" في القدس الشرقية المحتلة.

كما أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي مداولات مع رئيس هيئة الأركان، ومفوض الشرطة والمدعي العام وقائد الشرطة، ومسؤولين آخرين.

وبعثت حركة "حماس" اليوم رسالة تهديد جديدة إلى إسرائيل، في حال السماح من جديد لما تسمى "مسيرة الأعلام" بالمرور عبر باب العامود في القدس الشرقية المحتلة.

ونقلت "وكالة شهاب للأنباء" عن الناطق باسم الحركة محمد حمادة، أن "خطوة إسرائيل تأتي بهدف ترميم صورته التي تمرغت بالتراب".

وقال حمادة: "نسفت مقاومة شعبنا الباسلة في الضفة والقدس والداخل، وفي مقدمتها صواريخ المقاومة من غزة العزة والبطولة، عليهم كبرهم وأدخلتهم الملاجئ بعد أن كانوا يخططون لتدنيس المسجد الأقصى يومها بآلاف من مستوطنيهم".

وحذر إسرائيل من استخدام القدس وسيلة للهروب من أزماتها الداخلية، وفشلها في حل مشكلاتها السياسية، داعيا الأهالي الفلسطينيين في القدس والداخل الفلسطيني لأن "يهبوا نحو المسجد الأقصى، وذلك يوم الخميس المقبل، والمرابطة في المسجد الأقصى وحوله لحمايته من خبث الصهاينة ومخططاتهم