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مقتل 5 من رجال الشرطة الإيرانية في هجوم شنّه مسلحون معارضون

الثلاثاء 09 إبريل-نيسان 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات
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ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن مسلحين من السُنة هاجموا سيارتين للشرطة في جنوب شرق إيران اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل خمسة شرطيين على الأقل وإصابة آخر.

وأعلنت جماعة جيش العدل " تنظيم سني معارض للحكومة الإيرانية " مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في إقليم سستان وبلوشستان " على الحدود الأفغانية والباكستانية " بعد أيام قليلة من مهاجمتها مقرين للحرس الثوري الإيراني في الإقليم نفسه وقتل 11 من أفراد الأمن.

وقالت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء إن رجال الشرطة كانوا في طريق عودتهم من نقل مشتبه به في مقتل شرطي أُصيب بالرصاص الشهر الماضي خلال مهمة لمكافحة المخدرات.

وتقول جماعة جيش العدل إنها تسعى لزيادة حقوق أقلية البلوش العرقية في إيران وتحسين ظروفها المعيشية. وأعلنت مسؤوليتها عن عدة هجمات في السنوات القليلة الماضية على قوات الأمن الإيرانية في سستان وبلوشستان.

ودائما ما كانت المنطقة الواقعة على الحدود مع أفغانستان وباكستان مسرحا لاشتباكات متكررة بين قوات الأمن الإيرانية والمسلحين السُنة، بالإضافة إلى تجار المخدرات.

وإيران هي طريق رئيسي لعبور المخدرات المهربة من أفغانستان إلى الغرب وأماكن أخرى.

  
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