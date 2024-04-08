تحرّك خطير لـ (زينبيات الحوثي) يستهدف نساء ابناء القبائل في أربع محافظات - هل ستتنازل القبائل عن شيم العرب؟

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اقدمت مليشيات الحوثي الارهابية خلال الايام القليلة الماضية على توسيع دائرة مهام الأمن الوقائي النسائي "الزينبيات" في تصعيد حوثي خطير يستهدف النساء وفتيات ابناء القبائل في مناطق سيطرة الجماعة الإرهابية.
وذكرت مصادر قبلية في صنعاء لمأرب برس على ان التحركات المشبوهه للقطاع النسوي التابع للمليشيات الحوثية يشهد حالياً حراكاً غير مسبوقا وذلك في اطار توسيع رقعة التعبئة الحوثية للقطاع النسوي ليشمل نساء وفتيات ابناء القبائل في كافة محافظات ومديريات المناطق الخاضعة للجماعة.
المصادر ذاتها افادت بان المليشيات الانقلابية بدأت خلال الأيام القليلة الماضية على افتتاح فروعا جديدة لما يسمى بالهيئة النسائية المعنية بالجانب الثقافي الطائفي في عدد من المحافظات وهي محافظة عمران وإب وريمة وحجه.
واوضحت المصادر بأن المليشيات الانقلابية اوكلت ادارة هذه الفروع لزينبيات ينتمين الى السلالة الحوثية العنصرية بعد ان تم إخضاعهن لدورات ثقافية طائفية وأمنية مكثفة في العاصمة صنعاء وبعض مراكز المحافظات.
ومن ابرز المهام التى ستقوم بها هذه الهيئة النسائية وفقا للمصادر هي العمل على استقطاب الفتيات وخصوصا من يعملن كمديرات للمدارس وكذا المعلمات وطالبات المرحل الثانوية من ابناء القبائل بهدف اشراكهن في تنفيذ فعاليات ودروس تعبوية وطائفية خلال ايام العطلة الصيفية لهذا العام.
المصادر وجهت نداءً عاجلاً للحكومة الشرعية بالإسراع في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف عبث الجماعة الإرهابية التي تحاول حوثنة المجتمع وطمس الهوية اليمنية وارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيات في مناطق سيطرته الجماعة الانقلابية التي تمس شيم العرب وتنتهك اعراف ابناء القبائل