تيك توك يكشف عن ايرادات فلكية داخل أمريكا خلال العام الماضي

الأحد 07 إبريل-نيسان 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 168

أعلنت شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك أنها حققت إيرادات بقيمة 14.7 مليار دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة خلال العام الماضي، إلى جانب دعم أنشطة اقتصادية أخرى بقيمة 24.2 مليار دولار من خلال استخدام الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة للتطبيق.

يأتي ذلك في الوقت الذي يدرس فيه الكونغرس الأميركي حظر تطبيق مشاركة الفيديوهات القصيرة تيك توك في الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة الصينية أن نشاطها في الولايات المتحدة تتمثل بما يلي:

أكثر من 7 ملايين شركة أميركية تعتمد على تيك توك

أنشطة هذه الشركات على المنصة تدعم حوالي 224 ألف وظيفة، ومن هذه الوظائف 98 ألف وظيفة تعتمد بشكل مباشر على تيك توك.

الولايات الأميركية الأكثر تأثرا بحظر المنصة في حال تم هي: كاليفورنيا، وتكساس، وفلوريدا، ونيويورك، وألينوي.

تقول تيك توك إن لديها 170 مليون مستخدم في أميركا.

وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن أرقام بايت دانس اعتمدت على الدراسة التي أجرتها مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس للاستشارات الاقتصادية.

وقاست الدراسة على المحاور التالية:

نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة على تيك توك

الإنفاق الإعلاني.

إلى جانب الاستفادة من بيانات التعداد وغيرها من المقاييس للوصول إلى هذه النتائج