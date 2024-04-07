أول رد للجيش الإسرائيلي على تهديدات إيران بضرب تل أبيب

الأحد 07 إبريل-نيسان 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- رويترز

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أفاد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، اليوم الأحد 7 نيسان/أبريل 2024، أن الجيش قادر على التعامل مع أي تهديد إيراني.

وأوضح هاليفي في بيان أذاعه التلفزيون أن “جيش الدفاع الإسرائيلي قادر على التعامل مع إيران… يمكننا التحرك بقوة ضد إيران في أماكن قريبة وبعيدة.

وأضاف: “نتعاون مع الولايات المتحدة ومع الشركاء الاستراتيجيين في المنطقة