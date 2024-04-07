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حادث تصادم مؤسف يودي بحياة عدد من الجنود في صحراء الجوف ''صورة''

الأحد 07 إبريل-نيسان 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-خاص
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اودى حادث تصادم مؤسف بين عربتين عسكريتين (طقم) في صحراء الجوف اليوم الاحد، بحياة عدد من الجنود الذين كانوا على متن المركبتين.

وقالت مصادر محلية أن 13 عسكريا على الاقل توفوا في حادث التصادم المروع، وحصل مارب برس على صورة للمركبتين وهي تحترق.

المصادر اوضحت بان الجنود من منتسبي المنطقة العسكرية السادسة، ينتمون لمحافظة لحج، وكان بعضهم في طريقهم لقضاء اجازة عيد الفطر مع اسرهم.

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