العيد الثلاثاء أم الأربعاء؟ إعلان جديد لمركز الفلك الدولي حول موعد أول أيام عيد الفطر

الأحد 07 إبريل-نيسان 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-خاص

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أعلن مركز الفلك الدولي، اليوم الأحد بأن رؤية هلال شهر شوال يوم غد الإثنين مستحيلة من جميع مناطق العالم الإسلامي بسبب غروب القمر قبل الشمس وبسبب حدوث الاقتران بعد غروب الشمس.

وقالت ان رؤية الهلال يوم الثلاثاء ممكنة بالعين المجردة من العديد من مناطق العالم الإسلامي، ما يعني امكانية ان يكون يوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان ويوم الاربعاء اول ايام عيد الفطر.

وعادة ما تخطئ حسابات مركز الفلك الدولي، كما حدث في توقعاته هذا العام لرؤية هلال رمضان.