عودة التصعيد.. أمريكا تعلن تدمير منظومة صواريخ وطائرة مسيرة.. ورواية الحوثيين تتحدث عن تنفيذ 5 عمليات استهدفت 3 سفن ومدمرتين

الأحد 07 إبريل-نيسان 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-خاص

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اعلنت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأحد ان قواتها دمرت منظومة صواريخ أرض جو في منطقة تابعة للحوثيين باليمن أمس.

القيادة المركزية الأمريكية اكدت ايضا تدمير طائرة مسيرة وصواريخ بمنطقة البحر الأحمر.. مشيرة الى انه لا إصابات أو أضرار للقوات الأمريكية أو قوات التحالف أو السفن التجارية.

وامس السبت اعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري تلقيها معلومات عن استهداف سفينة على بعد نحو 61 ميلا بحريا من جنوب غرب الحديدة غرب اليمن.

بعدها اعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن حادثة جنوب غرب الحديدة وبلاغ عن إطلاق صاروخين قرب سفينة، لم تحددها.

وقالت ان قوات التحالف اعترضت صاروخا وسقط الثاني في المياه قرب السفينة.

الرواية الحوثية

اما رواية الحوثيين حول الهجمات فزعمت استهداف سفينتين إسرائيليتين وأخرى بريطانية ومدمرتين أمريكيتين في المحيط الهندي والبحرين الأحمر والعربي.

واعلن الحوثيون في بيان- اطلع عليه محرر مارب برس- صدر اليوم الاحد، تنفيذ خمسَ عملياتٍ عسكريةٍ خلالَ الـ 72 ساعةً الماضية.

ووفق البيان تم استهدافٍ سفينةِ( HOPE ISLAND ) البريطانيةِ في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبة وكانت الإصابة مباشرة، كذلك عمليةَ استهدافٍ لسفينتينِ إسرائيليتينِ كانتا متجهتينِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ الأولى ( MSC GRACE F ) في المحيط الهندي، والأخرى ( MSC GINA ) في البحرِ العربيِّ، تمتْ عمليةُ الاستهدافِ بعددٍ منَ الصواريخِ الباليستيةِ والمجنحة وقد حققتِ العمليةُ أهدافَها.

واضاف البيان:''نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليتينِ عسكريتينِ استهدفتْ عدداً منَ الفرقاطاتِ الحربيةِ الأمريكيةِ في البحرِ الأحمرِ وذلكَ بعددٍ من الطائراتِ المسيرةِ وقدْ حققتِ العملياتُ أهدافَها بنجاح''.

وتابع: ''قواتنا مستمرةٌ في تنفيذِ قرارِ منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المرتبطةِ بالعدوِّ الإسرائيليِّ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي حتى إيقافِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة''.