مسقط تحتضن لقاء جمع الحوثيين بوزير خارجية إيران.. تفاصيل

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كشف رئيس وفد الحوثيين المفاوض محمد عبدالسلام فليته المتواجد في سلطنة عمان عن لقاء جمعهم مع وزير خارجية ايران عقد في مسقط اليوم الاحد .
وقال فليته في منشور رصده محرر مأرب برس على منصة إكس: ''التقينا عصر اليوم في مسقط وزير الخارجية الإيرانية ونقلنا له تعازي اليمن في شهداء القنصلية جراء العدوان الإسرائيلي الغادر'' في اشارة للهجوم الذي اسفر عن مقتل عدد كبير من قيادات الحرس الثوري الايراني في قنصلية طهران بدمش.
واعلن ناطق الحوثيين فليتة، تأييد جماعته لما اسماه ''حق إيران في الرد وردع العدو عن التمادي، وأهمية مواصلة مساندة غزة على كل المستويات، وتم بحث آخر المستجدات على المستوى الإقليمي والدولي''.