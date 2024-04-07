أقوى وأقصر رد على ظهور معارض سعودي وسط الحوثيين في صنعاء

الأحد 07 إبريل-نيسان 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-خاص

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اثار ظهور معارض سعودي، في صنعاء، جدلا وتفاعلا على مواقع التواصل الإجتماعي في اليمن، بحسب ما رصده محرر مأرب برس، خلال الساعات الماضية، وسط ترحيب حوثي مبالغ فيه.

وظهر يوم الجمعة الماضية، القيادي البارز في الجماعة أبو علي الحاكم، في ميدان السبعين وهو يهدي سلاحه الشخصي لمواطن سعودي يرتدي العقال والثوب يدعى علي هاشم سلمان الحاجي، بعد أن وصل صنعاء مؤخراً.

ومن بين الردود والتعليقات التي رصدها محرر مأرب برس، على صورة ابو علي الحاكم مع السعودي المدعو الحاجي، كتب الفنان الكوميدي اليمني محمد الأضرعي على صفحته في فيسبوك، تعليقا مختصرا مخاطبا الحوثيين، قال فيه: ‏''اذا انتوا معاكم سعودي واحد فاحنا معانا السعودية كلها'' في اشارة لوقوف السعودية قيادة وشعبا مع اليمن وشرعيته ضد الانقلاب الحوثي.

أول ظهور للحاجي

ظهر هاشم الحاجي في صنعاء لأول مرة، أواخر مارس الماضي، وأعلن التخلي عن جوازه السعودي، وقال إنه سيستقر هناك ليواصل مشواره في معارضة النظام في بلاده، قبل أن يعلن اشتراكه في "دورة ثقافية" للجماعة.

هاشم الذي وصل صنعاء قادماً من جنوب لبنان، اعتبر وصوله تحقيقا لأمنية "السيد حسن نصر الله" أمين عام حزب الله اللبناني.

وكان حزب الله اللبناني نظّم مطلع العام 2022 فعالية لمعارضين سعوديين حضرها رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله صفي الدين في معقل الحزب بضاحية بيروت الجنوبية، لإحياء ذكرى إعدام رجل الدين الشيعي، نمر باقر النمر الذي أعدمته المملكة بتهمة الإرهاب عام 2016، وفي ذات المؤتمر ألقى علي هاشم كلمة كمعارض سعودي، وقال في تصريحات إن هدف المؤتمر هو: "إسقاط النظام السعودي"، حد تعبيره.