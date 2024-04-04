قيادي كبير بحماس لرويترز: مصر قدمت مقترحا لوقف إطلاق النار.. ولكن! بيان للإتحاد الأوروبي صادم للحوثيين ردا على اعلانهم طباعة عملة جديدة عاجل.. أول سفارة باليمن ترفض عملة الحوثيين وتعلن دعمها للبنك المركزي في عدن توجيهات لوزير الدفاع من عدن عاجل.. مطار المخا يدخل الخدمة رسميا وجاهز لإستقبال الرحلات الجوية ابتداءا من الجمعة مع تأكيد أمريكي أن مباحثات السلام باليمن اصبحت مستحيلة.. تحركات كبيرة تمهد لإجتماع في صنعاء بين الحوثيين والجانب السعودي شاهد.. زامل عيسى الليث على طريقة الفنان محمد الأضرعي السقاف رئيساً وعشال نائباً.. هيئة التشاور والمصالحة تشكل لجانها التخصصية اللجان الدائمة - أسماء ترامب يظهر من جديد ويهدد الاقتصاد الأوروبي بـ صدمة ثلاثية إضافة فضيحة جديدة لفيسبوك.. حول كشف رسائل المستخدمين الخاصة لنتفليكس
عبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس عن قلقه العميق إزاء قرار مليشيا الحوثي ، إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال يمني، الأمر الذي أدى الى تصعيد في المجال الاقتصادي.
وذكر بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن على منصة (اكس) إن القرارات الأحادية الجانب المفضية الى مخاطر تعميق انقسام الاقتصاد اليمني وتقوض القطاع البنكي وامتثال البلد بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب لا تخدم قضية سلام ورخاء اليمنيين.
ودعت بعثة الاتحاد الاوروبي، الى الانخراط البناء مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تتوخى اجراء مفاوضات حول القضايا الاقتصادية المحورية السبيل الوحيد للمضي إلى الأمام..مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي لدور البنك المركزي اليمني في الحفاظ على استقرار القطاع المالي.
وأعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين يوم السبت الماضي اصدار عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال.
وقال أن هذه العملة المعدنية صكت وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.
بنك صنعاء قال ايضا أن إصدار العملة الجديدة يأتي لمعالجة مشكلة العملة التالفة.