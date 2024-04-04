بيان للإتحاد الأوروبي صادم للحوثيين ردا على اعلانهم طباعة عملة جديدة

الخميس 04 إبريل-نيسان 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

عدد القراءات 172

عبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس عن قلقه العميق إزاء قرار مليشيا الحوثي ، إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال يمني، الأمر الذي أدى الى تصعيد في المجال الاقتصادي.

وذكر بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن على منصة (اكس) إن القرارات الأحادية الجانب المفضية الى مخاطر تعميق انقسام الاقتصاد اليمني وتقوض القطاع البنكي وامتثال البلد بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب لا تخدم قضية سلام ورخاء اليمنيين.

ودعت بعثة الاتحاد الاوروبي، الى الانخراط البناء مع جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تتوخى اجراء مفاوضات حول القضايا الاقتصادية المحورية السبيل الوحيد للمضي إلى الأمام..مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي لدور البنك المركزي اليمني في الحفاظ على استقرار القطاع المالي.

وأعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين يوم السبت الماضي اصدار عملة معدنية جديدة من فئة 100 ريال.

وقال أن هذه العملة المعدنية صكت وفق أحدث المواصفات والمعايير العالمية.

بنك صنعاء قال ايضا أن إصدار العملة الجديدة يأتي لمعالجة مشكلة العملة التالفة.