إجازة عيد الفطر تبدأ في عدن قبل صنعاء ولا تنتهي في يوم واحد!.. اعلانان مختلفان للخدمة المدنية

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أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتامينات في العاصمة المؤقتة عدن، موعد بدء إجازة عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1445، لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة على مستوى السلطتين المركزية والمحلية، كذلك نشرت وزارة الخدمة المدنية في صنعاء اعلانا مماثلا, لكنه مختلفا.
الخدمة المدنية بعدن حددت يوم 7 ابريل 2024م الموافق 28 رمضان 1445هـ ، بداية الاجازة على ان تنتهي يوم 12 ابريل 2024م الموافق 3 شوال.
ونوهت الى انه يصادف يومي (3 و 4 شوال) راحة اسبوعية فانه سيستأنف الدوام الرسمي اعتباراً من 6 شوال، على أن يخصم (الاحد) لاحقاً من رصيد الإجازات للموظفين المشمولين بالتعميم.
اما في صنعاء فأعلنت الخدمة المدنية ان إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ الاثنين المقبل 29 رمضان، الموافق 8 أبريل 2024م، ويستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد بتاريخ 14 أبريل.