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مبعوث أمريكا يستبعد الحل العسكري في اليمن ويعلن استحالة مفاوضات السلام حاليا

الأربعاء 03 إبريل-نيسان 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة
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اعتبر المبعوث الأمريكي إلى اليمن ان هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تقوض التقدم في عملية السلام في اليمن

وقال تيم ليندركينج في مؤتمر صحفي اليوم ان مفاوضات السلام باتت مستحيلة حاليا بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والتزامنا بالسلام في اليمن لا يعني الصمت أمام هذه الهجمات. 

واضاف ان تصرفات الحوثي تعرض حياة المدنيين للخطر وتعطل تدفق السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم

وتابع قائلا: ''الحوثيون يدعون أن أفعالهم رد على الصراع في غزة لكن هجماتهم لا تؤذي سوى سكان المنطقة''

ولفت المبعوث الامريكي الى ان بلاده تفضل الحل الدبلوماسي في اليمن وأنه لا يوجد حل عسكري.

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