مباحثات يمنية قطرية تتطرق إلى غزة ومستجدات الوضع في اليمن مبعوث أمريكا يستبعد الحل العسكري في اليمن ويعلن استحالة مفاوضات السلام حاليا قرار سار لهذه الفئة من اليمنيين في السعودية.. والرئاسة اليمنية تشكر الأمير محمد بن سلمان ''تفاصيل'' أولويات ومهام عاجلة وضعها الرئيس على الزنداني.. وزير الخارجية الجديد يؤدي اليمين بقصر معاشيق ويتلقى برقية إماراتية رونالدو يقترب من تحقيق 3 أرقام قياسية بالدوري السعودي إدارة برشلونة تزف خبرا سارا لعشاق النادي بخصوص المدرب تشافي خلافات حادة في 10 أيام حاسمة بين واشنطن وتل أبيب حول عملية رفح ..تفاصيل جديدة معلومات تنشر الأول مرة قد لٱ تعرفها حتى الآن عن 7 من موظفي الإغاثة قُتلوا في هجوم إسرائيلي بغزة وسط المعارك الشرشة في غزة ..دعم عسكري أميركي مكثف لإسرائيل اشتعال معارك طاحنة وسقوط قتلى وجرحى من القوات العسكرية إثر هجوم حوثي في لحج
اعتبر المبعوث الأمريكي إلى اليمن ان هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تقوض التقدم في عملية السلام في اليمن
وقال تيم ليندركينج في مؤتمر صحفي اليوم ان مفاوضات السلام باتت مستحيلة حاليا بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، والتزامنا بالسلام في اليمن لا يعني الصمت أمام هذه الهجمات.
واضاف ان تصرفات الحوثي تعرض حياة المدنيين للخطر وتعطل تدفق السلع الأساسية في جميع أنحاء العالم
وتابع قائلا: ''الحوثيون يدعون أن أفعالهم رد على الصراع في غزة لكن هجماتهم لا تؤذي سوى سكان المنطقة''
ولفت المبعوث الامريكي الى ان بلاده تفضل الحل الدبلوماسي في اليمن وأنه لا يوجد حل عسكري.