اشتعال معارك طاحنة وسقوط قتلى وجرحى من القوات العسكرية إثر هجوم حوثي في لحج

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أفاد مصدر عسكري أن خمسة من القوات الجنوبية قتلوا فجر الأربعاء إثر التصدي لتسلل مليشيات الحوثي في جبهة كرش بمحافظة لحج جنوب اليمن، قبل أن يرتفع عدد القتلى في صفوف القوات الجنوبية لاحقا إلى 12.
ويعتبر هذا الهجوم الحوثي الأكبر من بداية الهدنة الأممية في اليمن.
وأوضح المصدر أن الاشتباكات العنيفة أدت إلى تكبد الحوثيين خسائر في العتاد والأفراد، مما أدى إلى انسحابهم من المواقع التي حاولوا التسلل إليها.
وتأتي هذه الأحداث في سياق التوترات المستمرة في مناطق النزاع بين القوات الجنوبية وميليشيات الحوثي، وتظهر تصاعد العنف والصراع في المنطقة رغم التحذيرات الدولية من تداعياتها الخطيرة على السلم والأمن الإقليمي