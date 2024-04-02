السودان يُوقف عمل ثلاث قنوات فضائية خليجية في عموم البلاد

الثلاثاء 02 إبريل-نيسان 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- رويترز

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نقلت وكالة الأنباء الرسمية السودانية عن وزير الإعلام في السودان، قوله إن البلاد علقت اليوم الثلاثاء 2 نيسان/أبريل 2024، عمل قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز عربية “لعدم التزامها بالمهنية المطلوبة والشفافية وعدم تجديد تراخيصها.