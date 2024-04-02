ماذا قال خامنئي تعليقا على قتل إسرائيل عدد من القيادات البارزة في الحرس الثوري؟

الثلاثاء 02 إبريل-نيسان 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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علق المرشد الإيراني علي خامنئي على مقتل عدد من قيادات الحرس الثوري الإيراني في غارة اسرائيلية استهدفت قنصيلة طهران بدمشق قائلا:“سينال الكيان الصهيوني الخبيث عقابه على أيدي رجالنا البواسل. سنجعل الصهاينة يندمون على جريمة الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق ومثيلاتها“.

وامس الاثنين أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عدد من قياداته ومستشاريه العسكريين في غارة اسرائيلية استهدفتهم بالعاصمة السورية دمشق.

والقتلى هم القيادي في "الحرس الثوري" العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاج رحيمي، والمستشارين العسكريين حسين أمان اللهي ومهدي جلالاتي وشهيد صدقات وعلي بابائي وعلي روزبهاني جراء الغارة الإسرائيلية على مبنى القسم القنصلي في سفارة طهران بدمشق.

صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن 4 مسؤولين إسرائيليين تاكيدهم ان إسرائيل هي من نفذت الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.