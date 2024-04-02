مكتب المبعوث: غروندبرغ أجرى اتصال ''مجاملة'' مع الزنداني وزير خارجية اليمن الجديد مؤتمر مارب يطالب المكونات السياسية بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وبن دغر يشيد بدورهم في وحدة الصف ودعم الجيش والمقاومة والهيئة التنفيذية تتخذ عددا من القرارات ماذا قال خامنئي تعليقا على قتل إسرائيل عدد من القيادات البارزة في الحرس الثوري؟ موقف ثابت للصين تجاه اليمن وحكومته الشرعية خلاف في إسرائيل بسبب ميناء إيلات وهجمات الحوثيين تعديل في موعد انطلاق بطولة خليجي 26 في الكويت عدن تمهل بنوك صنعاء 60 يوما.. تفاصيل قرار جديد للبنك المركزي ردا على طباعة الحوثيين عملة جديدة شهداء غزة يقترب من الـ33 ألفا.. والاحتلال يرتكب 7 مجازر جديدة تعرف على القائد العسكري الإيراني محمد رضا زاهدي العقل المدبر لـ الحرس الثوري في سوريا ولبنان الكشف عن أسباب الدوخة عند الاستيقاظ من النوم
علق المرشد الإيراني علي خامنئي على مقتل عدد من قيادات الحرس الثوري الإيراني في غارة اسرائيلية استهدفت قنصيلة طهران بدمشق قائلا:“سينال الكيان الصهيوني الخبيث عقابه على أيدي رجالنا البواسل. سنجعل الصهاينة يندمون على جريمة الاعتداء على القنصلية الإيرانية في دمشق ومثيلاتها“.
وامس الاثنين أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عدد من قياداته ومستشاريه العسكريين في غارة اسرائيلية استهدفتهم بالعاصمة السورية دمشق.
والقتلى هم القيادي في "الحرس الثوري" العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاج رحيمي، والمستشارين العسكريين حسين أمان اللهي ومهدي جلالاتي وشهيد صدقات وعلي بابائي وعلي روزبهاني جراء الغارة الإسرائيلية على مبنى القسم القنصلي في سفارة طهران بدمشق.
صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن 4 مسؤولين إسرائيليين تاكيدهم ان إسرائيل هي من نفذت الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.