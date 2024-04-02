الذهب يحوم قرب أعلى مستوى له على الإطلاق وسط تماسك الدولار

الثلاثاء 02 إبريل-نيسان 2024 الساعة 01 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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حومت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، دون المستوى القياسي الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع تماسك الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد بيانات أميركية قوية أثارت شكوكا بشأن ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام.

وبحلول الساعة 06:24 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 2253.94 دولار للأونصة، ليظل دون أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2265.49 دولار الذي سجله أمس الاثنين. ADVERTISING وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.8% إلى 2274.60 دولار للأونصة.

مالك ومدير سفينة "دالي" يقدمان التماسا يعود لقانون منذ 170 عاما عن كارثة جسر بالتيمور أسواق شركاتمالك ومدير سفينة "دالي" يقدمان التماسا يعود لقانون منذ 170 عاما عن كارثة جسر بالتيمور وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد "سجل الذهب سعرا قياسيا جديدا، ومع هذا المستوى المرتفع ظهرت أيضا بعض المؤشرات على التسعير بصورة مبالغ فيها، مما أدى إلى تراجع متواضع.

لكن التراجعات الأخيرة في الذهب كانت طفيفة في طبيعتها بسبب انتظار المشترين المحتملين على الهامش للحصول على فرص أفضل للعودة"، بحسب "رويترز".

وتقوضت مكاسب الذهب مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر، في حين يجري تداول عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين بعد بيانات أظهرت نمو قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة للمرة الأولى في عام ونصف العام خلال شهر مارس/آذار.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة إن أحدث بيانات للتضخم لم تؤثر على التوقعات الأساسية للبنك المركزي، لكنه قال إن قوة الاقتصاد "تعني أننا لسنا بحاجة إلى التسرع في التخفيض".

وذكر ووترر "سيترقب المتعاملون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الجمعة، لأنه إذا رأينا تقرير وظائف آخر قويا، فقد يوفر هذا حافزا لارتداد الذهب". وعادة ما يرتفع الذهب مع تخفيض أسعار الفائدة لأن هذا يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1% إلى 25.37 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.6% إلى 907.45 دولار، وصعد البلاديوم 1.2% إلى 1008.44 دولار