السعودية.. ترقية أكثر من ألفي فرد من قوات حرس الحدود بمختلف الرتب

الإثنين 01 إبريل-نيسان 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أصدر مدير عام حرس الحدود المكلف في المملكةالعربيةالسعودية؛ اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، قراراً بترقية (2104) أفراد من منسوبي حرس الحدود، بمختلف الرتب العسكرية في جميع القيادات والوحدات التابعة لحرس الحدود.

وقالت وكالة واس السعودية ان اللواء الودعاني بعث شكره وجميع منسوبي حرس الحدود لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، على دعمه غير المحدود للقطاعات الأمنية، مثمنًا توجيهات ومتابعة سموه لأعمال ومهام القطاع.

وهنأ الودعاني الأفراد المترقين، سائلاً المولى - عز وجل - لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم ومليكهم ووطنهم