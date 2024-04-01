الانتخابات التركية.. النتائج الأولية تقلب الموازين

الإثنين 01 إبريل-نيسان 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البلدية التركية، مساء الأحد 31 مارس/آذار 2024، تقدماً لتحالف المعارضة على حساب التحالف الحاكم، وذلك بعد فرز أكثر من نصف الصناديق في عموم البلاد.

وبحسب النتائج الأولية التي تعلنها وكالة الأناضول، فقد أظهرت تقدم حزب الشعب الجمهوري (المعارض) في البلديات الكبرى الثلاث وهي إسطنبول وأنقرة وأزمير، كما تصدر في أنطاليا ومرسين وموغلا وتكيرداغ.

ويتنافس في الانتخابات البلدية 34 حزباً سياسياً، وجرى إغلاق صناديق الاقتراع مساء الأحد الساعة الخامسة عصراً، بحسب قوانين اللجنة العليا للانتخابات التركية.

وجرى فرز أكثر من 66% من صناديق الاقتراع الموزعة في كافة المحافظات التركية، بحسب وكالة الأناضول.

فيما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق إلى حماية صناديق الاقتراع ومتابعة عملية فرز الأصوات عن كثب.

جاء ذلك في منشور على منصة "إكس"، علق فيه على انتهاء عملية التصويت في الانتخابات المحلية التي انتهت في تمام الساعة الـ17:00 بالتوقيت المحلي لتركيا.

وقال أردوغان في منشوره: "الإخوة المواطنون، لقد انتهى التصويت في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من الساعة الـ17:00. والآن حان وقت حماية صناديق الاقتراع والأصوات"، مضيفاً: "أدعو جميع المواطنين إلى عدم مغادرة الصناديق وحماية الإرادة الوطنية حتى النهاية".

وبعد فرز أكثر من نصف صناديق الاقتراع، تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري عن بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بنسبة 50%، مقابل 41% لمرشح حزب العدالة والتنمية مراد كوروم.

وفي العاصمة أنقرة، تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري منصور ياوش بنسبة 58%، على حساب مرشح حزب العدالة والتنمية تورغوت ألتينوك، الذي حصل على نسبة 33% حتى الآن.

فيما تقدم مرشح حزب الشعب الجمهوري في إزمير جميل توغاي بنسبة 48%، مقابل 37% لمرشح حزب العدالة والتنمية حمزة داغ.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم الأحد، في 81 ولاية وقضاء في عموم تركيا، لانتخاب رؤساء البلديات الكبرى والفرعية وأعضاء المجالس المحلية والمخاتير