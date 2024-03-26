بعد قليل.. مباراة الإياب بين اليمن والإمارات في التصفيات الآسيوية ''تعرف على التشكيلة''

الثلاثاء 26 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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تنطلق الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء مباراة الاياب في التصفيات الآسيوية المزدوجة بين منتخب اليمن ومنتخب الإمارات.

وكان منتخبنا الوطني الأول خسر أمام المنتخب الإماراتي في مباراة الذهاب في ابوظبي بهدفين مقابل هدف التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا.

المباراة منقولة على قنوات ابوظبي ودبي الرياضية.

فيما يلي قائمة منتخبنا التي ستخوض لقاء اليوم الثلاثاء في السعودية أمام المنتخب الإماراتي ضمن دور الإياب من التصفيات الآسيوية المشتركة..