مقابل 45 مليون يورو.. ريال مدريد يتحرك لحسم صفقة التعاقد مع خليفة ميسي مقابل 45 مليون يورو.. ريال مدريد يتحرك لحسم صفقة التعاقد مع خليفة ميسي اشتعال أعنف المعارك الطاحنة في غزة بعد قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار تصفيات آسيا.. هدف قاتل للفدائي الفلسطيني باللحظات الأخيرة أمام بنغلاديش مهاجم برشلونة ليفاندوفسكي يحسم قراره من العرض السعودي التاريخي مقتل 18 فلسطينيا بسبب عمليات إنزال المساعدات من الطائرات عاجل .. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوجه قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بتعزيز قدرات الردع والجهوزية العالية للجيش زعيم مليشيا الحوثي يظهر مرتبكا ويعلن عن ثلاثة شروط لاحلال السلام في اليمن و يوجه إتهاماته للرياض وابو ظبي كالعاده بعد اعلان الشرعية توقف خارطة الطريق الأممية .. مشاط الحوثيين يوجه رسائل للسعودية وأمريكا باستعدادهم التوقيع اتفاق لإحلال السلام في اليمن انتعاشه غير مسبوقة للدراما اليمنية.. مأرب برس يرصد اتجاهات المفاضلة الجماهيرية بين ابرز المسلسلات اليمنية الرمضانية للعام 2024م
اقتنص منتخب فلسطين فوزا مثيرا من مضيفه منتخب بنغلاديش 1-0 الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ4 من المجموعة الـ9 في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وجاء هدف منتخب فلسطين عن طريق ميشيل تيرمانيني، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، عبر تسديدة سكنت على يسار حارس منتخب بنغلاديش.
وكان عميد محاجنة، لاعب منتخب فلسطين، تعرض للطرد في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.
وكانت قد أقيمت مباراة الجولة الثالثة بين المنتخبين الأسبوع الماضي وقد انتهت بفوز المنتخب الفلسطيني بخمسة أهداف دون رد.
ويحتل المنتخب الفلسطيني، وصافة المجموعة التاسعة برصيد 7 نقاط، خلف أستراليا المتصدر برصيد 12 نقطة، بينما بقى منتخب بنغلاديش برصيد نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير