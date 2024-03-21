قرارات حاسمة من البنك المركزي التركي يفاجئ بها الأسواق

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قرر البنك المركزي التركي، في اجتماعه اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة إلى 50% سنويا، خلافا لتوقعات بتثبيت المؤشر عند مستوى 45%.
ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بواقع 500 نقطة أساس من 45% إلى 50% سنويا.
وتأتي الخطوة في إطار مساعي المنظم التركي لمواجهة التضخم. وعقب القرار صعدت العملة التركية في الأسواق، وجرى تداول الدولار بحلول الساعة 14:05 بتوقيت موسكو، عند 32.1292 ليرة، بانخفاض نسبته 0.76%.
وتخطى التضخم في تركيا الشهر الماضي حاجز 67% على أساس سنوي، الأمر الذي زاد الضغوط على البنك المركزي التركي