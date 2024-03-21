تركيا و مجلس التعاون الخليجي يوقعان بيانا لبدء مفاوضات التجارة الحرة

الخميس 21 مارس - آذار 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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وقعت تركيا ومجلس التعاون الخليجي، الخميس، في العاصمة أنقرة، بيانا مشتركا من أجل بدء مفاوضات بين الجانبين بشأن اتفاقية التجارة الحرة.

ووقع على البيان من الجانب التركي وزير التجارة عمر بولات، فيما ناب عن مجلس التعاون أمينه العام جاسم محمد البديوي، حسب الأناضول.

وقال بولات في كلمة خلال حفل التوقيع، إنه عند اكتمال المفاوضات بشأن الاتفاقية، ستظهر الفرصة لتطوير وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين ضمن إطار أكثر شمولا.

وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية لرفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مع استكمال عملية التفاوض ودخول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين حيز التنفيذ.

من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إن توقيع البيان دليل على قوة الشراكة الاستراتيجية والعميقة بين دول مجلس التعاون وتركيا.

واعتبر أن توقيع البيان يدل أيضا، على ما حققته دول مجلس التعاون الخليجي من مكانة إقليمية ودولية وعلى كافة الأصعدة ومنها المكانة التجارية والاقتصادية والمالية.

يشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي، الذي أسس في 25 أيار/ مايو عام 1981، يضم كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.

وكان أردوغان، شارك في قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة في شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي، في دلالة على التقدم بالعلاقات الخليجية التركية، لاسيما الإمارات والسعودية.