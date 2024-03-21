قرارات حاسمة من البنك المركزي التركي يفاجئ بها الأسواق تركيا و مجلس التعاون الخليجي يوقعان بيانا لبدء مفاوضات التجارة الحرة اجتماع عاجل ل وكالات أممية و36 دولة لإرسال مساعدات إلى غزة عبر قبرص من بديل صلاح.. ليفربول يخطط لصفقة مدوية من يوفنتوس مبابي لا تكفي.. فلورنتينو بيريز يفاجىء جماهير ريال مدريد بصفقة عالمية صلاح يفاجئ لاعبي منتخب مصر وحسام حسن قبل مواجهة نيوزيلندا الصفقات تتواصل.. ريال مدريد يرصد صفقة جديدة بعد وصول مبابي تعرف على وتر العرقوب وأسباب التهابه؟ وهناك 6 طرق للعلاج بعد التعاطف مع الفلسطينيين.. رئيس وزراء ايرلندا يستقيل ويشعل تكهنات أطعمة تساعد على مكافحة الصلع
وقعت تركيا ومجلس التعاون الخليجي، الخميس، في العاصمة أنقرة، بيانا مشتركا من أجل بدء مفاوضات بين الجانبين بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
ووقع على البيان من الجانب التركي وزير التجارة عمر بولات، فيما ناب عن مجلس التعاون أمينه العام جاسم محمد البديوي، حسب الأناضول.
وقال بولات في كلمة خلال حفل التوقيع، إنه عند اكتمال المفاوضات بشأن الاتفاقية، ستظهر الفرصة لتطوير وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين ضمن إطار أكثر شمولا.
وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية لرفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مع استكمال عملية التفاوض ودخول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين حيز التنفيذ.
من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إن توقيع البيان دليل على قوة الشراكة الاستراتيجية والعميقة بين دول مجلس التعاون وتركيا.
واعتبر أن توقيع البيان يدل أيضا، على ما حققته دول مجلس التعاون الخليجي من مكانة إقليمية ودولية وعلى كافة الأصعدة ومنها المكانة التجارية والاقتصادية والمالية.
يشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي، الذي أسس في 25 أيار/ مايو عام 1981، يضم كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
وكان أردوغان، شارك في قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة في شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي، في دلالة على التقدم بالعلاقات الخليجية التركية، لاسيما الإمارات والسعودية.