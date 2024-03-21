من بديل صلاح.. ليفربول يخطط لصفقة مدوية من يوفنتوس

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تفيد التقارير الصحفية بأن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى للتعاقد مع فيديريكو كييزا، جناح فريق يوفنتوس الإيطالي، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
يبقى لكييزا أقل من 18 شهرًا في عقده مع يوفنتوس، ويرغب النادي في تمديد عقده لعام إضافي حتى مايو 2026، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.
وتظهر شكوك داخل يوفنتوس بشأن مستقبل كييزا، حيث يعاني اللاعب من تراجع في مستواه ومشاكل في اللياقة البدنية، مما قد يدفعه إلى الرحيل في نهاية الموسم.
يبلغ كييزا من العمر 26 عامًا ومن المقرر أن يشارك مع منتخب إيطاليا في مباراتين وديتين في الولايات المتحدة