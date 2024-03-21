صلاح يفاجئ لاعبي منتخب مصر وحسام حسن قبل مواجهة نيوزيلندا

الخميس 21 مارس - آذار 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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وجه النجم المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي رسالة عبر الواتساب لجميع لاعبي منتخب مصر وذلك قبل مواجهة نيوزيلندا في كأس العاصمة الإدارية الودية.

ما هي رسالة صلاح للاعبي المنتخب؟

قام محمد صلاح بتوجيه رسالة صوتيه للاعبين المنتخب عبر الواتساب الخاص برقم أحمد حجازي، قائلاً للاعبين، أنه ينتظر منهم الفوز بلقب كأس عاصمة مصر، لعودة الثقة بين الجماهير والمنتخب، رغم أن البطولة ودية.

وطالب محمد صلاح بالتتويج بها ستكون بداية قوية للمنتخب تحت القيادة الفني للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن.

قائمة منتخب مصر وتضم قائمة منتخب مصر 25 لاعبا هم :

محمد أبو جبل ومحمد عواد والمهدي سليمان ومصطفى شوبير وأحمد حجازي ورامي ربيعه ومحمد هاني ومحمد حمدي

وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وأحمد رمضان بيكهام

ومحمد شكري ومروان عطية وحمدي فتحي وإمام عاشور

وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة

ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى شلبي ومصطفى فتحي وأحمد عاطف ومحمد الشامي ومحمد شريف متي موعد مباراة منتخب مصر؟

يواجه المنتخب المصري الأول لكرة القدم ضد نظيره منتخب نيوزيلاندا مساء يوم 22 مارس المقبل 2024، في دورة كأس العاصمة الإدارية الجديدة.

وسيواجه الفائز من مواجهة مصر أمام نيوزيلاندا، الفائز من مباراة كرواتيا وتونس يوم 26 مارس في نهائي الدورة، فيما سيلعب الفريقان الخاسران يوم 25 من الشهر ذاته في مباراة تحديد المركز الثالث.

وسيحصل المنتخب المصري على 100 ألف دولار إضافية في حال احتل المركز الثالث، و150 ألف دولار في حالة بلوغ الدور النهائي و300 ألف دولار في حالة الفوز باللقب