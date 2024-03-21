هيئة بحرية بريطانية تعلن عن تعرض سفينة لإطلاق نار قرب ميناء نشطون باليمن

الخميس 21 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_متابعات

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قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الخميس، إن سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها لإطلاق نار من زورق على بعد نحو 109 أميال بحرية جنوب نشطون باليمن.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن تبادل لإطلاق النار بين سفينة وقارب صغير اقترب منها على بعد 102 ميل بحري جنوب شرقي ميناء نشطون اليمني.

وذكرت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية في بيان أن القارب الصغير غادر المنطقة بعد تبادل إطلاق النار، مؤكدة على أن السفينة وطاقمها بخير وأنها تواصل الإبحار نحو وجهتها. ونصحت الهيئة السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر وإبلاغها عن أي نشاط مريب.

وقبل ذلك، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، الخميس، أن طائرة تابعة للتحالف نجحت في تدمير مسيرة وزورق حوثيين.

كما قالت القيادة المركزية في بيان على منصة "إكس"، إن طائرة تابعة للتحالف نجحت يوم 20 مارس في الاشتباك مع زورق وطائرة بدون طيار وتدميرهما، أطلقهما الحوثيون المدعومون من إيران من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن.

كما أضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أي إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو سفن التحالف أو السفن التجارية