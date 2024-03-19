تحركات أمريكية لتطويق تهديدات الحوثيين لمسارات الملاحة الدولية.. ووزير الخارجية الأمريكي يبدأ مهمته الخاصة بزيارة للسعودية ومصر

الثلاثاء 19 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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يدشن وزير الخارجية الأمريكي،"انتوني بلينكن" غدا جولة جديدة في المنطقة تعد السادسة له منذ السابع من أكتوبر 2023م وتشمل كل من العاصمتين المصرية والسعودية حيث تتزامن الجولة مع تصاعد المواقف الإقليمية والدولية المنددة بتصعيد الحوثيين العسكري في البحر الأحمر وتصاعد تهديدات الميلشيا المدعومة إيرانيا لسلامة حركة الملاحة التجارية الدولية الى جانب بحث مسار التهدئة ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومن المقرر أن تركز الجولة الوشيكة لبلينكن والتي ستشمل كل من العاصمة المصرية القاهرة والسعودية الرياض على مناقشة التطورات الطارئة والخطيرة المتمثلة في تصاعد تهديدات ميلشيا الحوثي في اليمن بدعم من ايران لسلامة حركة الملاحة التجارية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وتوسيع الميلشيا لعملياتها لتشمل مسار الملاحة التجارية في المحيط الهندي وعبر رأس رجاء الصالح وسبل استعادة الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر التي تمثل احد شرايين التدفق العالمي للسلع وتطويق تصعيد ميلشيا الحوثي وتوسيعها لنطاق عملياتها الإرهابية وهو ما اعلنه زعيم الميلشيا مؤخرا.

من جهة أخرى أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر"أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيبحث مع قادة كل من مصر والسعودية الجهود المبذولة لضمان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك مع استئناف المحادثات بين الجانب الإسرائيلي وحركة حماس في الدوحة حول صفقة محتملة لتبادل الأسرى منوها الى أن " بلينكن" سيصل غدا الأربعاء الى مدينة جدة السعودية قبل أن ينتقل إلى القاهرة الخميس للقاء المسؤولين المصريين.

ولفت "ميلر" الى أن بلينكن "سيناقش الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق فوري لوقف لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، وتكثيف الجهود الدولية لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة والتنسيق بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد النزاع في غزة بما في ذلك ضمان عدم قدرة حماس على الحكم أو تكرار هجمات 7 أكتوبر".

كما سيناقش بلينكن أيضا "مسارا سياسيا للشعب الفلسطيني مع ضمانات أمنية مع إسرائيل، وهيكلا لسلام وأمن دائمَين في المنطقة".