اللواء سلطان العرادة يفتتح ثلاثة مشاريع صحية وتعليمية بمأرب

الثلاثاء 19 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

عدد القراءات 74

افتتح عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان بن علي العرادة اليوم الثلاثاء، ثلاثة مشاريع صحية وتعليمية في محافظة مأرب، نُفذِّت بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

حيث افتتح العرادة ومعه رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمحافظة مأرب علي الدوسري وحدة الرنين المغناطيسي بهيئة مستشفى مأرب العام ودشن العمل فيها بعد تجهيزها وتزويدها بأحدث المعدات والأجهزة الطبية اللازمة بتكلفة إجمالية قدرها مليوني دولار .

كما دشن مشروع توزيع ست سيارات إسعاف قدمها البرنامج السعودي لدعم القطاع الصحي بمحافظة مأرب وجرى توزيعها على عدد من المرافق الصحية بالمحافظة.

وافتتح العرادة ومعه رئيس جامعة إقليم سبأ الدكتور محمد القدسي عددا من القاعات الدراسية بالجامعة بعد تجهيز تأثيثها الإداري والمكتبي بتمويل من البرنامج السعودي.

وكان عضو مجلس القيادة سلطان العرادة قد ناقش مع مدير مكتب البرنامج السعودي أنشطة ومشاريع البرنامج وخطة العام الجاري 2024.

وأشاد بالدور الإنساني والتنموي للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادةً وشعباً ووقوفهم إلى جانب إخوانهم اليمنيين ومساندتهم في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها بلادنا.. مثمناً الدعم المتواصل للمملكة الذي شمل مختلف القطاعات الحيوية في بلادنا من خلال عدد من المشاريع والبرامج الإنسانية والتنموية .