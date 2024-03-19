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عملة البيتكوين تهوي بأكثر من 85%

الثلاثاء 19 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات
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هوت قيمة عملة "البيتكوين" لفترة قصيرة جدا في تعاملات الليلة الماضي في بورصة "بيتميكس" بنحو 85% إلى 8900 دولار ثم صعدت إلى نطاق 64 ألف دولار.

وفي تمام الساعة 13:20 بتوقيت موسكو من تعاملات اليوم، جرى تداول عملة "البيتكوين" عند 64135.69 دولار، بانخفاض نسبيته 5.44%، وفقا لما أظهرته منصة "كوين ديسك".

وعزت تقارير إعلامية الانخفاض المفاجئ في قيمة عملة "البيتكوين" لطرح عدد ضخم من طلبات بيع العملة المشفرة في فترة قصيرة.

وأشارت التقارير إلى بورصة "بيتميكس" تحقق في الحادثة

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