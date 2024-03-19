تفاصيل لقاء السفير السعودي آل جابر بالرياض مع المبعوث الأممي إلى اليمن

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قال المبعوث الأممي إنه بحث مع السفير السعودي التطورات الراهنة باليمن، والوضع الإقليمي والتداعيات المحتملة، إضافة إلى مناقشة سبل ضمان استمرار الدعم الإقليمي المتضافر لجهود الوساطة التي ترعاها الأمم المتحدة من أجل السلام في اليمن.
من جانبه قال السفير السعودي في اليمن محمد سعيد آل جابر اليوم (الإثنين) انه ناقش مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في الرياض جهود السلام الشامل.
وعلق السفير السعودي على حسابه في «إكس»: التقيت اليوم بالمبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ وناقشنا التطورات الراهنة باليمن، مضيفاً: أكدت له استمرار دعم المملكة لجهوده المتواصلة من أجل التوصل إلى سلام دائم وشامل في اليمن.
وكان المبعوث الأممي قد عقد السبت اجتماعا مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين في واشنطن العاصمة لمناقشة التطورات الأخيرة وبحث سبل تيسير التقدم نحو استئناف عملية سياسية جامعة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، وإيجاد تسوية مستدامة للنزاع.
وجدد غروندبرغ خلال الاجتماعات دعوات الأمين العام إلى وقف التصعيد في منطقة البحر الأحمر، مشدداً على ضرورة حماية التقدم المحرز في جهود الوساطة للسلام في اليمن.
وأكد المبعوث الأممي على الأهمية القصوى لمواصلة الدعم الإقليمي والدولي المتضافر للأطراف من أجل الاتفاق على خارطة طريق الأمم المتحدة، التي ستفعل التزاماتهم بوقف إطلاق النار الذي يشمل عموم اليمن، واتخاذ إجراءات لتحسين الظروف المعيشية في اليمن، واستئناف العملية السياسية للتوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للصراع.