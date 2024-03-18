عاجل.. بيان شديد اللهجة لمجلس الأمن بشأن الحوثيين وأسلحتهم ووقف الهجمات فورا في البحر الأحمر

الإثنين 18 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة

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في بيان قوي، أدان أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات، هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، مشددا على ضرورة منع الحوثيين من حيازة الاسلحة.

ودعا مجلس الأمن الدولي في بيانه-اطلع عليه محرر مأرس برس- مساء اليوم الاثنين، إلى التعاون العملي بما في ذلك التعاون مع الحكومة اليمنية لمنع الحوثيين من حيازة الأسلحة والمعدات ذات الصلة اللازمة لتنفيذ المزيد من الهجمات.

وطالب بوقف جميع هجمات الحوثيين على السفن التجارية والملاحية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن فورا وفقا للقانون الدولي ووفقا للقرار 2722، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 6 مارس على السفينة MV True Confidence، والذي أسفر بشكل مأساوي عن مقتل بحارين فلبينيين وبحار فيتنامي، وإصابة أربعة بحارة آخرين على الأقل، وكذا الهجوم الذي وقع في 18 فبراير الماضي، على السفينة MV Rubymar، وأدى إلى غرقها لاحقاً .

كما طالب أعضاء المجلس بالإفراج الفوري عن السفينة MV Galaxy Leader وطاقمها، الذين اُحتجزوا بشكل غير قانوني منذ أكثر من 100 يوم، مؤكدين على أهمية المسار البحري للبحر الأحمر بالنسبة للجهود الإنسانية في اليمن وخارجه، وكذلك بالنسبة لصناعة صيد الأسماك المحلية التي تدعم سبل العيش في اليمن.

وحذر أعضاء المجلس من تأثير قرار الحوثيين الصادر في 4 مارس الذي يزعم فيه مطالبة السفن بالحصول على تصريح من "هيئة الشؤون البحرية" التابعة لها قبل دخول المياه اليمنية، على حرية الملاحة التجارية والعمليات الإنسانية، بما في ذلك إلى اليمن.

واشاد بجهود الحكومة اليمنية (المعترف بها) في الحفاظ على البيئة البحرية، ويدعون جميع الدول الأعضاء والمنظمات والوكالات إلى دعم جهودها.

وشدد على أهمية المسار البحري للبحر الأحمر للجهود الإنسانية في اليمن وخارجه ولصناعة صيد الأسماك المحلية التي تدعم سبل العيش في اليمن.

واكد بيان مجلس الامن على احترام ممارسة حقوق وحريات الملاحة من قبل السفن التجارية لجميع الدول والتي تعبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وفقا للقانون الدولي.