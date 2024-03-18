الاتحاد الأوروبي يمول دولة عربية بقيمة 8 مليارات دولار الصين تحقق أعلى نمو في النشاط الصناعي ومبيعات التجزئة منذ عامين ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمواجهة السلفادور وكوستاريكا جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعدى بالضرب المبرح على صحفيين ويعتقلهم من داخل مستشفى الشفاء بغزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعدى بالضرب المبرح على صحفيين ويعتقلهم من داخل مستشفى الشفاء بغزة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي : غزة أكبر مقبرة مفتوحة لعشرات الآلاف ولمبادئ القانون الدولي بمشاركة 70 دولة وجالية إسلامية.. منافسة قوية للفوز بجوائز حفظ القرآن الكريم مسؤول إسرائيلي يكشف عن محادثات اليوم بقطر لبحث هدنة من 6 أسابيع بغزة وإطلاق 40 أسيراً بعد تحذير من حمام الدم… اشتعال حرب البيانات بين بايدن وترامب أسعار النفط ترتفع بعد استهداف مصاف روسية وبيانات قوية من الصين
يخوض المنتخب الأرجنتيني مباراتيه الوديتين المقررتين الجمعة والثلاثاء المقبلين في الولايات المتحدة من دون نجمه وقائده ليونيل ميسي بسبب إصابة عضلية.
وأعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم التي يدافع فيها ميسي عن ألوان إنتر ميامي، لائحة اللاعبين الذين سينضمون في النافذة الدولية المقبلة إلى منتخبات بلادهم، وغاب الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات عن تشكيلة الأرجنتين ما يعني عدم مشاركته في المباراتين المقررتين ضد السلفادور الجمعة في فيلادلفيا وكوستاريكا الثلاثاء المقبل في لوس أنجلوس في إطار التحضيرات لكوبا أمريكا المقررة في الولايات المتحدة الصيف المقبل.
ولم يصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أي بيان بشأن غياب ميسي. إقرأ المزيد لعنة الإصابة تلاحق ميسي وكان ابن الـ36 عاما، ابتعد عن تشكيلة إنتر ميامي بسبب إصابة تعرض لها في الفوز على ناشفيل 3-1 الأسبوع الماضي في مسابقة دوري أبطال "الكونكاكاف"، وأعلن فريقه أن الأرجنتيني يعاني من "إصابة طفيفة" في فخذه الأيمن. كما غاب ميسي عن المباراة التي فاز فيها إنتر ميامي على مضيفه دي سي يونايتد 3-1 السبت الماضي في الدوري الأمريكي