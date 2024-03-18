آخر الاخبار

الاتحاد الأوروبي يمول دولة عربية بقيمة 8 مليارات دولار الصين تحقق أعلى نمو في النشاط الصناعي ومبيعات التجزئة منذ عامين ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمواجهة السلفادور وكوستاريكا جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعدى بالضرب المبرح على صحفيين ويعتقلهم من داخل مستشفى الشفاء بغزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعدى بالضرب المبرح على صحفيين ويعتقلهم من داخل مستشفى الشفاء بغزة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي : غزة أكبر مقبرة مفتوحة لعشرات الآلاف ولمبادئ القانون الدولي بمشاركة 70 دولة وجالية إسلامية.. منافسة قوية للفوز بجوائز حفظ القرآن الكريم مسؤول إسرائيلي يكشف عن محادثات اليوم بقطر لبحث هدنة من 6 أسابيع بغزة وإطلاق 40 أسيراً بعد تحذير من حمام الدم… اشتعال حرب البيانات بين بايدن وترامب أسعار النفط ترتفع بعد استهداف مصاف روسية وبيانات قوية من الصين

ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمواجهة السلفادور وكوستاريكا

الإثنين 18 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 118

 

 

يخوض المنتخب الأرجنتيني مباراتيه الوديتين المقررتين الجمعة والثلاثاء المقبلين في الولايات المتحدة من دون نجمه وقائده ليونيل ميسي بسبب إصابة عضلية.

وأعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم التي يدافع فيها ميسي عن ألوان إنتر ميامي، لائحة اللاعبين الذين سينضمون في النافذة الدولية المقبلة إلى منتخبات بلادهم، وغاب الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات عن تشكيلة الأرجنتين ما يعني عدم مشاركته في المباراتين المقررتين ضد السلفادور الجمعة في فيلادلفيا وكوستاريكا الثلاثاء المقبل في لوس أنجلوس في إطار التحضيرات لكوبا أمريكا المقررة في الولايات المتحدة الصيف المقبل.

ولم يصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أي بيان بشأن غياب ميسي. إقرأ المزيد لعنة الإصابة تلاحق ميسي وكان ابن الـ36 عاما، ابتعد عن تشكيلة إنتر ميامي بسبب إصابة تعرض لها في الفوز على ناشفيل 3-1 الأسبوع الماضي في مسابقة دوري أبطال "الكونكاكاف"، وأعلن فريقه أن الأرجنتيني يعاني من "إصابة طفيفة" في فخذه الأيمن. كما غاب ميسي عن المباراة التي فاز فيها إنتر ميامي على مضيفه دي سي يونايتد 3-1 السبت الماضي في الدوري الأمريكي

إقراء أيضاً
في مباراة مجنونة.. مانشيستر يونايتد يقلب الطاولة على ليفربول ويقصيه من كأس الإتحا
قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.. غياب كانسيلو
الأمراض الجنسية تهدد أولمبياد باريس.. تحذيرات من 40 خطرًا صحيًا بـفرنسا
مباريات نارية في ربع نهائي أبطال أوروبا.. الريال يصطدم بالسيتي وبرشلونة يواجه خص
صدمة لجماهير الميرنغي ..اربعة من نجوم ريال مدريد قريبا في الدوري السعودي والهلا
مفاجأة صادمة.. القهوة وراء سقوط لاعب فيوتشر وحالته صعبة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول