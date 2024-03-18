ميسي خارج قائمة الأرجنتين لمواجهة السلفادور وكوستاريكا

الإثنين 18 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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يخوض المنتخب الأرجنتيني مباراتيه الوديتين المقررتين الجمعة والثلاثاء المقبلين في الولايات المتحدة من دون نجمه وقائده ليونيل ميسي بسبب إصابة عضلية.

وأعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم التي يدافع فيها ميسي عن ألوان إنتر ميامي، لائحة اللاعبين الذين سينضمون في النافذة الدولية المقبلة إلى منتخبات بلادهم، وغاب الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات عن تشكيلة الأرجنتين ما يعني عدم مشاركته في المباراتين المقررتين ضد السلفادور الجمعة في فيلادلفيا وكوستاريكا الثلاثاء المقبل في لوس أنجلوس في إطار التحضيرات لكوبا أمريكا المقررة في الولايات المتحدة الصيف المقبل.

ولم يصدر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أي بيان بشأن غياب ميسي. إقرأ المزيد لعنة الإصابة تلاحق ميسي وكان ابن الـ36 عاما، ابتعد عن تشكيلة إنتر ميامي بسبب إصابة تعرض لها في الفوز على ناشفيل 3-1 الأسبوع الماضي في مسابقة دوري أبطال "الكونكاكاف"، وأعلن فريقه أن الأرجنتيني يعاني من "إصابة طفيفة" في فخذه الأيمن. كما غاب ميسي عن المباراة التي فاز فيها إنتر ميامي على مضيفه دي سي يونايتد 3-1 السبت الماضي في الدوري الأمريكي