الجيش الإسرائيلي يعترف مهزوما: أمامنا طريق طويل لتحقيق أهداف الحرب على غزة مصدر عسكري : موقف الإدارة الأمريكية من التصعيد الحوثي الجديد يكشف تهاون واشنطن في الحد من قدرات الحوثيين الهجومية قيادة الجيش السوداني تعلن : لن نسلم السلطة لمدنيين إلا بهذا الشرط تحرك أمريكي جديد لوقف تهريب أسلحة إيران إلى اليمن.. وقرار بنقل قدرات المراقبة الأميركية من فوق أفغانستان باتجاه اليمن بـ 9 مجازر جديدة.. حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ترتفع اجتماع دولى واسع يناقش تداعيات غرق روبيمار في البحر الأحمر في مباراة مجنونة.. مانشيستر يونايتد يقلب الطاولة على ليفربول ويقصيه من كأس الإتحاد الإنجليزي تعليمات جديدة للسلطات السعودية بشأن العمرة في رمضان أسعار بيع وشراء الدولار والسعودي في صنعاء وعدن مساء اليوم غارات أمريكية وبريطانية على الطائف وتدمير زوارق ومسيّرات حوثية
اعتبر مصدر عسكري مطلع أن اعلان زعيم جماعة الحوثي الإرهابية مؤخرا توسيع عمليات الميلشيا لتشمل الى جانب البحر الأحمر استهداف السفن المارة بالمحيط الهندي وعبر رأس الرجاء الصالح يكشف بوضوح مدي التهاون الأمريكي في التعامل مع تهديدات ميلشيا الحوثي ويمثل دليلا لا يقبل التشكيك في عدم وجود توجهات حقيقية لدي الولايات المتحدة لكبح جماح ميلشيا الحوثي والحد من قدراتها الهجومية .
وأكد المصدر لـ"مأرب برس" أن توسيع ميلشيا الحوثي للنطاق العملياتي لهجماتها المستهدفة السفن التجارية لتشمل مسارات الملاحة التجارية البحرية في المحيط الهندي وعبر ممر رأس الرجاء الصالح يمثل تماديا صارخا في التصعيد وتهديد سلامة الملاحة الدولية وهو مايبرز بجلاء استخفاف الحوثيين بعمليات الردع العسكري الامريكية والبريطانية وان هناك تهاون من قبل واشنطن كونها من تقود القوات المتعددة الجنسيات في التعامل مع تهديدات الحوثيين .
وأشارت المصدر الى أن الحوثيين يهددون الان السفن التجارية المارة في المسار الملاحي البديل للمرور عبر باب المندب والذي لجات اليه معظم شركات النقل البحري وهو ما يثير شكوكا موضوعية في جدية التوجهات الأمريكية المعلنة في التصدي لتهديدات الحوثيين للملاحة التجارية الدولية .