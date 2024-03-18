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مصدر عسكري : موقف الإدارة الأمريكية من التصعيد الحوثي الجديد يكشف تهاون واشنطن في الحد من قدرات الحوثيين الهجومية

الإثنين 18 مارس - آذار 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص
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اعتبر مصدر عسكري مطلع أن اعلان زعيم جماعة الحوثي الإرهابية مؤخرا توسيع عمليات الميلشيا لتشمل الى جانب البحر الأحمر استهداف السفن المارة بالمحيط الهندي وعبر رأس الرجاء الصالح يكشف بوضوح مدي التهاون الأمريكي في التعامل مع تهديدات ميلشيا الحوثي ويمثل دليلا لا يقبل التشكيك في عدم وجود توجهات حقيقية لدي الولايات المتحدة لكبح جماح ميلشيا الحوثي والحد من قدراتها الهجومية .

وأكد المصدر لـ"مأرب برس" أن توسيع ميلشيا الحوثي للنطاق العملياتي لهجماتها المستهدفة السفن التجارية لتشمل مسارات الملاحة التجارية البحرية في المحيط الهندي وعبر ممر رأس الرجاء الصالح يمثل تماديا صارخا في التصعيد وتهديد سلامة الملاحة الدولية وهو مايبرز بجلاء استخفاف الحوثيين بعمليات الردع العسكري الامريكية والبريطانية وان هناك تهاون من قبل واشنطن كونها من تقود القوات المتعددة الجنسيات في التعامل مع تهديدات الحوثيين .

وأشارت المصدر الى أن الحوثيين يهددون الان السفن التجارية المارة في المسار الملاحي البديل للمرور عبر باب المندب والذي لجات اليه معظم شركات النقل البحري وهو ما يثير شكوكا موضوعية في جدية التوجهات الأمريكية المعلنة في التصدي لتهديدات الحوثيين للملاحة التجارية الدولية .

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